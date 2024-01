nota stampa PIANO REGOLATORE ATESSA

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Si chiude il contenzioso al TAR sul piano regolatore. Atessa può procedere con l’approvazione definitiva del nuovo P.R.G. Il Sindaco Giulio Borrelli: “Tutelato il corretto operato degli Uffici comunali, nuova sconfitta per due ex consiglieri comunali ”Il Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara, con sentenza depositata nei giorni scorsi, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso presentato, nel 2022, dagli allora consiglieri comunali Carmine Fioriti e Enzo Pellegrini contro il Comune di Atessa in relazione all’iter seguito dall’Ufficio Tecnico comunale per l’adozione del progetto di variante al Piano Regolatore Generale. Al centro del contendere, in particolare, vi era la scelta dell’Ufficio che, constatato il conflitto di interessi della quasi totalità dei Consiglieri comunali di allora – tutti proprietari, in via diretta o familiare, di beni immobiliari ad Atessa – aveva predisposto la delibera con cui si richiedeva alla Regione la nomina di un Commissario straordinario per l’adozione della variante al P.R.G.. Una variante fortemente voluta dall’Amministrazione “Uniti per Atessa”.

Il Sindaco Giulio Borrelli così commenta la nuova pronuncia favorevole all’Ente (le tesi difensive dei due ex Consiglieri erano già state sconfitte, in precedenza, in sede cautelare):

“Abbiamo sempre avuto la massima fiducia nell’operato dell’Ufficio Tecnico comunale, la bontà amministrativa del cui operato è stata nei fatti integralmente confermata dalla sentenza del TAR Abruzzo. Era palese l’incompatibilità della maggioranza dei Consiglieri comunali a votare il provvedimento. Sulla base di questo dato evidente, nell’ottica di garantire come sempre il massimo rispetto della legge, la nostra Amministrazione aveva fatto proprio il parere dell’Ufficio Tecnico comunale – cui va il nostro ringraziamento – e chiesto quindi alla Regione la nomina di un Commissario super partes per l’adozione del piano ”.