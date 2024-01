Incontro Unitre

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 MAGIONENEWS

Agenzia quotidiana di informazione a cura

dell’Ufficio Stampa del Comune di Magione

Registrazione Tribunale di Perugia N.R.G. 1719/2013

http://www.comune.magione.pg.it

in redazione Luigina Miccio

La storia della motocicletta nel prossimo incontro dell’Unitre

Il collezionista Claudio Trippetti parlerà del periodo che va dal dopoguerra al 1969

MAGIONE 22 gennaio 2024 – Una passione coltivata fin da giovanissima età quella di

Claudio Trippetti per la motocicletta di cui non solo è grande collezionista ma, anche,

notevole conoscitore delle vicende storiche legate alle due ruote.

Sarà proprio la storia della motocicletta, in particolare quella del periodo tra i 1949 e il

1969, l’oggetto della prossima conferenza organizzata dall’Università della terza età di

Magione (Unitre) in programma ala Biblioteca comunale, ore 15.30, martedì 23 gennaio.

“La conversazione – spiega Trippetti – riguarderà i cambiamenti che sono avvenuti nel suo

uso evolvendo da semplice mezzo di trasporto a bassissimo costo a strumento di svago, di

conoscenze, di avventura. Ma, anche, le moto prodotte in Umbria, i piloti nostrani” più o

meno conosciuti. Insomma tutto l’universo che gira intorno a questo straordinario, spesso

ignorato, manufatto.”

Il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi