Conferenza stampa Cisl, Castellucci: non spettatori ma concretezza e responsabilità

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Conferenza stampa

22 gennaio 2024

Nota CISL PUGLIA

Non solo in emergenza

Il contesto

Economia regionale

La povertà pugliese

Sanità e welfare

Mercato del lavoro

Sicurezza sui luoghi di lavoro. Più decessi

Crisi, sviluppo e lavoro

Puntare sui giovani. La fuga dei cervelli

Responsabilità, contra azione e partecipazione

Quale scenario per il 2024

Il contesto

Non passa giorno che lo scenario internazionale non offra novità e

sopra u o nuove preoccupazioni non solo economiche, ma anche umanitarie.

Così dopo la guerra in Ucraina e in Medioriente, nelle ul me se mane l’escala on

bellica tende a concentrarsi anche nel Mar Rosso con effe e ricadute

economiche non meno preoccupan . Si registrano, come leggiamo su diversi

quo diani, le prime cri cità in alcuni se ori produ vi (automo ve) e altri

temiamo seguiranno (abbigliamento, ele rodomes ci, chimica, siderurgia e

prodo agricoli), dire a conseguenza del rallentamento di approvvigionamento

per le difficoltà di transito delle navi nel Mar Rosso a raverso il Canale di Suez nel

Mediterraneo. Intanto già si paventano possibili rincari dei combus bili e

fenomeni specula vi sull’andamento dei prezzi a seguito delle diverse ro e scelte

dalle petroliere.

La situazione, qualora non dovesse evolvere posi vamente, rischia di

comprome ere in modo serio la catena logis ca europea e in par colare quella

italiana, visto che per Suez transita il 40% dell’import-export mari mo tricolore,

per un importo di circa 154 miliardi di euro. Dal Canale passa il 12% del commercio

globale e il 30% del traffico di container. Per quanto riguarda l’energia, rileva il

Centro Studi e Ricerche SRM, da Suez transitano il 10% dei prodo petroliferi

raffina, l’8% del Gnl e il 5% del greggio. Inoltre “saltando” il celebre canale gli

approdi si concentrano ancora di più negli scali del Nord Europa a svantaggio di

quelli del Mediterraneo. Volendo sinte zzare si sono ampliate quelle incertezze

che già trasparivano a fine anno, quando si era rilevato un rallentamento

complessivo dell’economia mondiale dopo la turbolenta ripresa del 2022

sino ai primi mesi del 2023. Ai primi di dicembre l’Istat prevedeva una crescita

stabile del Pil, una costante ripresa dei consumi priva, sostenuta dalla

decelerazione dell’inflazione e conseguentemente un calo dei tassi che hanno

pesato, e non poco, su inves men e prezzi.

Ma nelle ul me se mane l’incertezza che già sembrava dominante si è

aggravata, e il futuro appare assolutamente incerto, nella speranza che guerre e

tensioni possano rientrare. Le difficoltà comunque non risparmiano l’Europa,

come la Germania e la Francia. Riferendoci al nostro Paese, si cer fica un deficit

pubblico in leggera discesa, mentre negli ul mi mesi migliora il potere d’acquisto

delle famiglie, con un leggero incremento di reddito, consumi e propensione al

risparmio, anche se ben al di so o dei livelli pre pandemia. Intanto però nel 2023

i prezzi al consumo hanno fa o registrare una crescita del 5,7%.

Al ne o di ques da le s me per il futuro non sono proprio confortan con

Bankitalia e Commissione Ue che prevedono una lieve crescita del Pil (0,6/0,7%)

pari a quasi la metà di quanto previsto nella Nadef, mentre il macigno del debito

si fa più pesante. Ci sono le risorse del PNRR che dopo due anni di proge e

programmi dovranno finalmente trovare una concre zzazione maggiore di quella

acquisita sinora, sopra u o nelle pubbliche amministrazioni, anche perché il 2026

è alle porte. Quanto siano contrastan i segnali economici lo dimostra anche una

recente ricerca (Market Watch Npl realizzata da Banca Ifis), che analizza

l’andamento dei credi a imprese e famiglie nel loro complesso, da cui emerge un

calo dei pres complessivo su base nazionale. Tra fine giugno 2023 e giugno

2022, la riduzione del credito è del 2,4% anche se nel Mezzogiorno la domanda

diminuisce in modo limitato per le Imprese (-0,6%). Sul fronte delle famiglie, i

pres sono sempre in aumento (+1,8%), con un tasso di crescita superiore al 2%

in Puglia e Campania. Questa complessità non risparmia certo la Puglia che pure

ha fa o registrare risulta confortan nell’ul mo periodo, ma su cui incombe il

futuro di alcuni se ori produ vi strategici, come la siderurgia o l’automo ve e

dello stesso sistema dell’energia, mentre rimangono insolute ques oni ormai

vecchie di anni come nell’agroalimentare che oggi regge anche grazie ad un vero

e proprio boom congiunturale, come per esempio l’olio d’oliva. Altro se ore

complesso è il turismo, definito “di eccellenza”, che ha vissuto tra al e bassi una

crescita forse più di immagine e promozione che di stru ure organizzate, subendo

anche un certo incremento dei prezzi non sempre gius ficato e che è cresciuto

principalmente grazie agli stranieri.

Questo se ore necessita di una occupazione stabile, fa a di inves men

che pun no a destagionalizzare per renderlo a ra vo e avviare un percorso

anche di ricambio generazionale. Rimangono intanto, non poche difficoltà sul

versante dei traspor, con un incremento di quello aereo ma accompagnato da

una escala on dei prezzi che certo non ha agevolato gli arrivi, sopra u o di turis

italiani e con con nue avvisaglie di riduzione delle tra e di collegamento con il

centro e il nord del Paese che peggiorano il gap esistente. Per migliorare il nostro

sistema traspor e mobilità, come abbiamo già avanzato in termini di proposta,

sarebbe u le un biglie o unico, come sperimentato in altre realtà.

Realizzando il cosidde o ‘door to door’ per i viaggiatori, turis compresi,

rispe o alla meta che intendono raggiungere in Puglia, ma anche per

avvantaggiare in generale pendolari, studen e lavoratori. Il tu o necessita di un

confronto con la Regione che su ques temi non ha ritenuto opportuno discutere.

Se dovessimo trovare un conce o chiave, in Puglia sarebbe “incertezza in quasi

tu i compar produ vi” che non vuol dire sfiducia, né pessimismo, ma neppure

euforia. Occorre consapevolezza che le difficoltà ci sono. Alcune stru urali a

cominciare da un vero e proprio depauperamento del manifa uriero, con tu i

se ori dell’indo o, senza un rafforzamento del quale non si può sperare in un

consolidamento stru urato dell’economia regionale. Bas pensare alla ques one

siderurgia e al territorio Ionico, tema nazionale se non addiri ura europeo, che

nella sola Puglia coinvolge circa 10mila adde dire e altre an nell’indo o. È

evidente che si tra a di ricadute pesan che non possono essere affrontate con

una poli ca ai diversi livelli fa a, in diverse circostanze, di slogan o

approssimazioni giorno per giorno, per risolvere solo l’emergenza quo diana. Né

si può fare l’errore di portare in piazza la contrapposizione lavoro-saluteambiente, strumentalizzandoli.

Occorrono soluzioni e la poli ca oggi è chiamata a fare questo. Di certo non

è tempo di proclami su un futuro roseo in cui tu o funziona bene, sia in Puglia che

nel Paese, ma neanche di piagnistei in uno scaricabarile tra i diversi livelli

is tuzionali su tu i grandi temi dell’industria e dello sviluppo. Vi è necessità di

una visione chiara con il coinvolgimento del territorio e delle par sociali, delle

risorse con nuovi strumen che vanno testa e fa funzionare adeguatamente

come la Zes unica, con l’auspicio che diven cruciale per lo sviluppo del

Mezzogiorno assieme alle ingen risorse del PNRR e del Fondo per lo Sviluppo e

la Coesione (FSC).

La poli ca industriale, di crescita e sviluppo, è carente di programmazione.

Va coniugata con efficaci poli che a ve e passive del lavoro che riducano il

mismatch tra domanda e offerta e diano una risposta anche ai tan giovani che si

“trasferiscono” portando le loro competenze e potenzialità in altre regioni del

Paese e dell’Europa. Si è consapevoli anche di dover affrontare un inverno

demografico che diventa sempre più preoccupante. Dunque meno ragazzi, meno

studen, fenomeno che, assieme alla dispersione scolas ca spesso a ra a da

devianza e delinquenza, genera povertà e mancata inclusione sociale.

Serve armonizzare la distribuzione delle is tuzioni scolas che a livello

regionale con l’andamento della denatalità. La nostra proposta regionale è quella

di a vare nell’immediato un tavolo permanente di confronto su queste delicate

tema che. In questa fase così delicata è decisivo il ruolo delle Is tuzioni. È

necessario sollecitare i Governi, nazionale e regionale, senza nascondere

inadempienze e cri cità, ma bisogna anche fare la propria parte. I residen in

Puglia – da ISTAT – in un decennio sono diminui di ben 195.114. Dal 1 gennaio

residen 142.145.

Alla luce di ques da, non si può sicuramente so ovalutare la situazione

demografica che si va prospe ando nei prossimi anni. Secondo l’Istat nel 2030 la

popolazione potrebbe raggiungere i tre milioni e 758mila, circa 165mila in meno

rispe o al 2022 e nel 2050 le previsioni sarebbero addiri ura di una popolazione

temere in termini di tenuta occupazionale, ma anche previdenziale e sociale col

rischio che si aggravi il mismatch, domanda/offerta lavoro, e nello stesso tempo si

accentui la differenza tra lavoratori a vi e pensiona che inevitabilmente peserà

sulle casse previdenziali e del welfare.

Economia regionale

Nel corso del 2023 la nostra economia, dopo l’effe o rimbalzo post-Covid,

è cresciuta in maniera più contenuta. Il Pil nel primo trimestre del 2023, è

aumentato dell’1,2 % rispe o allo stesso periodo dell’anno precedente, in media

con quello del Paese. Nei trimestri successivi si è indebolito. Questo rallentamento

è dipeso dall’andamento dell’industria pugliese che ha risen to del

peggioramento legato allo scenario congiunturale. È del tu o evidente che per la

tutela dell’esistente e il rilancio più generale dell’economia nazionale, e

meridionale in par colare, sarà decisiva la concreta a uazione dei proge del

PNRR che dopo i mesi della rimodulazione e dell’accordo con Bruxelles, riparte

113 obie vi totali da raggiungere nel 2024. Sono 24 obie vi in più rispe o al

Piano originario per un valore di 28,8 miliardi in due rate, con la necessità di

recuperare dopo gli sli amen della prima fase.

Sul piano delle infrastru ure auspichiamo una accelerazione. Il nuovo

decreto Pnrr si occuperà anche di rimodulare il Piano nazionale complementare

nel più breve tempo possibile. Di certo in Puglia si pone il problema di garan re

un costante confronto e collaborazione tra is tuzioni e par sociali, nonostante un

protocollo regionale so oscri o l’8 marzo 2022 condiviso con Regione Puglia,

Anci, Upi e sindacato confederale. La Cisl Puglia dal primo momento ha rivendicato

il confronto con gli assessori regionali, affrontando nel merito le ques oni, ma oggi

serve un passaggio ulteriore così come peraltro già previsto nell’accordo.

La povertà pugliese

Stando ai da resi no in occasione della giornata Mondiale dei poveri

voluta da Papa Francesco, in Puglia i poveri sono 921mila, circa il 21% delle

famiglie. In breve tempo le famiglie in difficoltà sono passate da poco più del 18%

al 27,5%, con conseguente aumento della povertà alimentare tra i minori; il 12%

degli under 15 ricorre agli aiu per nutrirsi. Stando al rapporto Istat “Noi Italia”, la

Puglia risulta prima in Italia per incidenza di povertà rela va, parametro che indica

quelle famiglie con un reddito uguale o inferiore alla metà della media nazionale

raggiungendo il 27,5%. Al secondo posto la Campania (22,8%) e al terzo la Calabria

(20,3%). Al di là dei numeri, allarman, vi è un problema che non può essere

lasciato al volontariato ed alla buona volontà delle associazioni.

È un tema che va affrontato adeguatamente a tu i livelli is tuzionali in cui

purtroppo si verifica troppo spesso una riduzione delle risorse messe a bilancio, a

par re dai Comuni. La Regione Puglia è intervenuta con il Reddito di Dignità.

Sanità e welfare

Prima di ricordare la situazione di emergenza del sistema sanitario pugliese,

a cominciare dalla dramma ca situazione delle liste e dei tempi d’a esa, è u le

ricordare l’Accordo so oscri o con la Regione Puglia il 2 maggio 2023. Nell’intesa

deliberata dalla Giunta Regionale è prevista la rotazione degli incarichi dirigenziali,

compresi quelli sanitari e sanzioni a carico dei responsabili per il mancato

raggiungimento degli obie vi affida con due livelli di confronto regionale e

territoriale con le Direzioni delle ASL e delle Aziende Ospedaliere. Al momento

l’accordo non è applicato e il 2024 sul versante sanitario si presenta come un anno

difficilissimo a livello regionale e a livello nazionale. Il problema principale resta

quello delle assunzioni senza le quali non si può cercare di ridurre tempi e liste di

a esa. Il problema della carenza di personale sanitario è rilevante anche nel

sistema emergenza-urgenza.

La mancanza di operatori, personale medico, infermieris co, tecnico

sanitario, au s di ambulanze e OSS, dovrà essere affrontato, nel breve periodo,

con nuove assunzioni. Questo vale anche per il sistema del 118 che ha visto

completare il percorso di internalizzazione, ma con un numero di adde non

sufficien a coprire il fabbisogno regionale.

Vi sono poi problemi di risorse connesse agli ospedali del Salento e di

Monopoli-Fasano mentre la situazione delle stru ure realizzate, e di fa o

abbandonate, come presso la Fiera del Levante è assolutamente inacce abile. Il

problema generale è che la salute va considerata come un inves mento e non

come un costo ed anche per questo va percorsa una strada di confronto costante

tra is tuzioni e par sociali a livello regionale e non solo, coinvolgendo tu i livelli

territoriali per dare piena a uazione alla sanità pubblica e alle esigenze dei

ci adini pugliesi.

Non autosufficienza e invecchiamento a vo sono due temi fondamentali.

La legge sull’invecchiamento a vo (L.R. n. 16/2019) con decine di migliaia di firme

raccolte a livello regionale e la Legge 33/2023 che disciplina alcune deleghe al

Governo in materia di poli che per gli anziani, sono delle opportunità da non

sprecare. Poco è stato fa o sull’invecchiamento a vo, se non i corsi di

alfabe zzazione informa ca per le annualità 2022 e 2023.

Purtroppo nei mesi scorsi si è appreso che alle rispe ve Asl pugliesi non

sono ancora sta eroga i fondi necessari per gli interven a favore

dell’invecchiamento a vo. Le risorse per fare prevenzione su invecchiamento

a vo non sono cos aggiun vi, ma inves men che riducono sensibilmente i cos

sanitari conseguen ai ricoveri in stru ure ospedaliere. La legge 33/2023 non solo

ha come obie vo di favorire l’invecchiamento a vo, ma è anche una riforma che

punta a rendere più agevole la vita delle persone anziane, grazie ad inves men

sulla prevenzione, sulla telemedicina, sul turismo sostenibile, su forme di

solidarietà (per es. il co-housing).

Rela vamente agli Ambi Territoriali Sociali si è appreso, a seguito anche di

una richiesta unitaria, che non tu i 45 ambi hanno approvato i piani di zona o

espletato tu e le procedure previste dal Piano Regionale delle Poli che sociali.

Tali ritardi sono inacce abili e ledono i diri delle fasce deboli e fragili della

società, con il rischio che si accentui sempre di più la problema ca sociale; senza

trascurare la garanzia occupazionale e retribu va degli operatori impegna in

questo se ore.

Mercato del lavoro

Il tasso di disoccupazione regionale al 2022 è del 12,1%, contro il 14,5% del

2021. Il dato medio del Sud escludendo le isole è stato del 13,9% nel 2022 e il 16%

l’anno precedente. La percentuale media nazionale nel 2022 è l’8,1%. Il tasso di

disoccupazione giovanile pugliese nella fascia 15/24 anni è del 32%, contro il

23,7% nazionale; quello femminile regionale è del 37,3%, quello nazionale è 25,8%

mentre quello maschile è del 28,9% a fronte di quello nazionale del 22,3%. Il tasso

di occupazione regionale per l’anno 2022 è del 42,6%, quello nazionale è 52,2%.

Puntare su poli che che favoriscano l’occupazione femminile in concreto,

potenziando anche la rete di supporto. La maternità rappresenta ancora un grande

ostacolo in Italia e sono troppe le lavoratrici costre e a scegliere tra figli e lavoro.

Il Pnrr prevede un aumento dell’occupazione femminile entro il 2026 per cui è

indispensabile riservare fondi adegua agli asili nido.

Sicurezza sui luoghi di lavoro. Più decessi

Gli infortuni mortali a livello nazionale sono sta 968, nel corso dei primi 11

mesi dell’anno 2023, considerando gli infortuni in i nere. La Puglia in questo arco

temporale occupa dramma camente il quinto posto con 57 decessi, escludendo

quelli in i nere; contro i 48 del 2022. Oltre all’informazione e formazione dei

lavoratori, degli imprenditori, i maggiori controlli degli En prepos, con

l’indubbio impegno della Direzione Regionale Inail, è necessario organizzarsi e fare

rete sul territorio. Promuovendo un nuovo approccio culturale, di un’educazione

al rispe o della sicurezza e della tutela del lavoratore con una più incisiva

collaborazione e sinergia fra i vari en prepos . Inoltre, l’inves mento della

sicurezza deve essere percepito dagli imprenditori come tale e non come un costo.

Serve più cultura della salute e sicurezza sul lavoro, che va introdo a

stru uralmente nelle scuole.

Ma anche sui luoghi produ vi a raverso il coinvolgimento delle par sociali

come avviene in diverse realtà con apposi protocolli garantendo legalità e tutela

degli adde . È evidente che per garan re tu o questo è necessaria la sicurezza

garan ta da un numero adeguato di forze dell’ordine e di vigili del fuoco, ecc. In

tu ques compar, infa, troppo spesso si registra una pesante carenza

stru urale di personale sempre denunciata dalla Cisl.

Crisi, sviluppo e lavoro

Oltre a Bosch, Acciaierie d’Italia SpA, Centrale Cerano, Natuzzi, Basell, sono

diverse le imprese che registrano cri cità con possibili perdite di occupazione e

ricorso ad ammor zzatori. Sarà importante verificare la tenuta e lo sviluppo del

se ore dell’aerospazio ormai rilevante in diverse aree della Puglia, ma anche di

compar tradizionalmente fondamentali per l’economia regionale come quello

più pre amente agricolo, per evitare di lasciarlo a flu uazioni esterne in quanto

necessita di un vero processo di modernizzazione e innovazione.

Né si può prescindere dall’impegno a contrastare fenomeni come il

caporalato e il lavoro nero che da sempre affliggono il se ore agricolo e non solo,

colpendo in par colare numerosi lavoratori immigra, costre sovente a

condizioni di sfru amento. Ritornando ai compar industriali, il futuro si rende

incerto anche per il se ore farmaceu co fino a ieri fiore all’occhiello del tessuto

industriale pugliese. Un discorso a parte merita anche il se ore dell’energia con lo

sviluppo di una serie di pipeline, a cominciare dal Tap, che potrebbero essere

ampliate nei prossimi anni e che si collegano anche ad un ulteriore rilancio delle

rinnovabili che non può essere lasciato alla semplice, e non sempre razionale,

inizia va privata. In questa logica è u le riprendere in termini di programmazione

la ques one di un vero e proprio hub energe co pugliese che potrebbe essere alla

base di un riasse o industriale in vari compar . Altre vertenze complesse sono

Tessitura di Mo ola (Gruppo Albini), Baritech Bari, Dopla di Manfredonia.

La GDA di Gala na, se ore moda ha aperto un tavolo di crisi e farà ricorso

alla CIG, per quasi la totalità dei dipenden . Stessa sorte anche per Sud Salento,

noto calzaturificio salen no, con tu i suoi dipenden . Sono tante le crisi irrisolte

incardinate nella task force regionale, che coinvolgono migliaia di lavoratrici e

lavoratori. Bisogna intervenire subito, il bacino delle lavoratrici e dei lavoratori di

tu e queste crisi è composto da non più giovanissimi che qualora non si dovessero

risolvere a breve, rischiano di essere espulsi dal mondo del lavoro. In tu o questo

è necessaria la piena a uazione, da parte della Regione del programma GOL

(Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), che diventa strumento decisivo, per

un’azione di riforma e rilancio delle poli che a ve per il lavoro e per fornire,

a raverso la formazione, nuove competenze. Il se ore delle telecomunicazioni,

specie nei tan Call center presen in Puglia, soffre del fenomeno del dumping