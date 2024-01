Arriva a Bergamo il Performatorio – presentazione il 25 gennaio alle ore 11.30, in via Nazario Sauro 3

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 [image: image.png]

*25 gennaio 2024 Ore 11.30 Performatorio Dove il corpo diventa linguaggio*

Conferenza stampa,

alla presenza delle Istituzioni.

*A Bergamo un nuovo *

*centro per l’arte e le pratiche performative.*

Si chiama *Performatorio* e ha sede a Bergamo, in via Nazario Sauro 3/a, il

nuovo centro per l’arte performativa nato da un’idea di *Fiorenzo Terenghi*

e *Stefano Scandella,* che hanno dato vita al progetto insieme a *Laura

Nozza* attraverso la costituzione dell’*Associazione* *P-A**ps*.

Performatorio vuole creare *uno spazio di dialogo e ricerca negli ambiti

dell’arte performativa*, con focus sull’arte visiva, scenica e sonora –

rivolto alle più interessanti *sperimentazioni d’avanguardia*.

Con *un programma di eventi*, il centro vuole essere un *nuovo punto di

incontro e scambio per artisti, operatori, produttori e pubblico*, portando

nuova energia in città e allo stesso tempo *colmando un vuoto presente nel

territorio locale e regionale*.

Un progetto dal respiro nuovo, aperto alla città e alle persone che la

abitano.

*L’arte performativa: **corpo, relazione, esperienza e unicità.*

*“Vogliamo esplorare le tematiche del presente attraverso i registri

dell’arte performativa, indagando la connessione tra corpo e linguaggio.”*

In un mondo voyeuristico, fatto di icone da guardare e immagini virtuali,

*Performatorio **porta l’attenzione al corpo come linguaggio, all’azione,

alla relazione tra performer e pubblico, all’esperienza che ogni volta è

unica e irripetibile.*

In questo preciso momento storico azione e relazione sono un binomio

necessario e l’arte, in ogni tempo, è sempre stata un importante termometro

sociale, capace di illuminare, di creare valore e dibattito.

*Dal recupero di uno spazio cittadino *

*una nuova storia da scrivere.*

Performatorio si trova *a pochi passi dalla GAMeC e dall’Accademia Carrara*.

Lo spazio – un piccolo edificio in passato adibito a lavatoio – è stato

concesso dal Comune di Bergamo all’Associazione P-APS attraverso un accordo

pluriennale.

Un progetto che, partendo dal recupero di un luogo inutilizzato, ha

restituito una nuova storia a un piccolo frammento della città, facendo

cultura.

* L’Associazione ha provveduto alla riqualificazione dell’edificio, con un

progetto curato e coordinato dall’Architetto Nicola Agazzi*. In questo

percorso abbiamo avuto il sostegno e la collaborazione di alcune aziende,

ditte e professionisti del territorio: lo Studio Nicola Agazzi, il cui

contributo è stato fondamentale, l’Impresa Edile Gandolfi, Bertuletti 3.0,

MITO, Effegieffe, Gripav, Geatec, Global Consulenze, Solarfast, il geometra

Alessandro del Prato.

Performatorio vuole diventare *un punto di riferimento per l’arte, per la

cultura in generale**, e un luogo di aggregazione* – perché l’arte è da

sempre scambio, confronto, incontro.

*Il nostro contributo alla collettività:*

*gli eventi live di Performatorio. *

Performatorio vuole offrire una programmazione di eventi aperti al

pubblico, live di arte performativa, incontri tematici, workshop, e vuole

costruire in città un network di professioniste e professionisti che

operano a tutti i livelli nell’ambito dell’arte e delle pratiche

performative.

*25 gennaio 2024 Ore 18.30 Welcome Performatorio*

OPENING

Bergamo, via Nazario Sauro 3/a

Giovedì 25 gennaio alle 18.30 *Performatorio apre, spalanca, connette e si

connette.*

Per la prima volta apriamo le porte e ti aspettiamo per incontrarci,

conoscerci, brindare, condividere aspettative e idee, per immaginare quello

che sarà e dargli forma insieme.

Ti accoglierà la Torpedine: la nostra safe-zone in cui accorciare le

distanze; un incontro che prenderà forma in divenire.

Ci faranno compagnia amic* e ospiti tra cui l’artista *Matteo Rubbi* con un

intervento e le sonorità di *”Ballardian Dream Machine”* (aka *Edoardo

Serena*), il “Turco meccanico” che programma sogni di cemento; una

macedonia di visioni ballardiane masticata, digerita, e costantemente

rimescolata nel ventre del tempo.

*Gennaio – giugno 2024 Il programma live del Performatorio. **25

gennaio *Opening:

Welcome Performatorio

* 03 febbraio *Jacopo Benassi (It)

*24 febbraio* Violaine Lochu (Fr)

*29 marzo* Ryosuke Kiyasu (Jp)

*20 aprile* Ateliersi (It)

*18 maggio *Hyenaz (De)

*07 giugno* Jacopo Miliani (It) / con la partecipazione del sociologo

Enrico Petrilli

Tutte le info sono disponibili su performatorio.it

L’associazione P-aps aderisce alla rete nazionale AICS.

*WAMI – Water With a Mission partner di Performatorio*

Abbiamo l’ambizione di portare un beneficio concreto alla collettività

facendo cultura, siamo felici di aver incrociato la nostra mission con

quella di WAMI – Water With a Mission, che sarà nostro

partner, e darà a noi e al pubblico di Performatorio l’opportunità di

contribuire alla sua impresa, ovvero porre fine al problema mondiale

dell’acqua facendo parte della soluzione attraverso il semplice gesto

quotidiano di bere acqua.

WAMI nasce da un’idea di Giacomo Stefanini che, durante una lecture

incentrata sulla Corporate Social Responsibility scopre un nuovo modello di

business chiamato “Buy One, Give One”. Tale modello consiste nel donare a

chi ne ha bisogno lo stesso prodotto che compriamo per noi, rendendo così

il nostro acquisto consapevole e responsabile. Giacomo pensa di applicare

questo

concetto al mercato dell’acqua, così da dare a tutti l’opportunità di

donarla bevendo WAMI.

*PERFORMATORIO*

Bergamo, via Nazario Sauro 3/a

