(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 Birra. Sottosegretario La Pietra, una nuova governance per il settore

“Il settore brassicolo ha necessità di un nuovo ordinamento rispetto alla legge attualmente in vigore che è del 1962”. Queste le prime parole del sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra, intervenuto nella sede dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo alla prima edizione degli ‘Stati Generali della Birra’. “Tramite il progetto di legge attualmente allo studio in Parlamento – ha proseguito il sottosegretario La Pietra -, dobbiamo rinnovare ed adeguare l’impianto normativo ai mutati scenari. Vogliamo inoltre lavorare su un piano strategico nazionale e per ottenere questo obiettivo dobbiamo riunire intorno a un tavolo tutti gli attori, coinvolgendo anche altri ministeri competenti in materia. Allo stesso tempo ritengo anche necessaria la costituzione di una interprofessionale del settore, per dare spinta al comparto con azioni concrete”.