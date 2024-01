Assessore Latronico, la Basilicata diventi spazio di vitalità e costruttività

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 “In questo tempo complicato la politica deve rappresentare la speranza dei

lucani di proseguire nel costruire percorsi di cambiamento perché la

Basilicata con le sue risorse diventi uno spazio di vitalità e

costruttività . Percorsi realistici,che non si reggono sull’anatema del

passato, ma sulla chiamata in campo sempre più stringente delle risorse

creative ed imprenditoriali che ci sono e possono segnare la differenza” .

Lo ha detto l’assessore regionale della Basilicata, Cosimo Latronico,

intervenendo a Potenza, al congresso provinciale di Fratelli d’Italia. “La

politica è chiamata a creare le condizioni perché il potenziale di crescita

umana e sociale si esprima chiamando in causa le tante risorse umane che si

sono formate e che oggi spesso operano e lavorano con successo in altri

contesti dell’Italia e del mondo . Il nostro compito – ha aggiunto

Latronico – è quello di riconnettere questo patrimonio umano,interno ed

esterno, creando sempre più condizioni di vantaggio per chi decide di

vivere o di ritornare ad operare in Basilicata” .