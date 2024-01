(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Bologna, Casanova (Lega), come sempre, dalla sinistra ambientalismo da copertina

Bologna, 20 gen – “Il limite di 30 km/h è una iniziativa concepita apposta per essere contravvenuta, tesa esclusivamente a portare chi l’ha concepita – e i suoi supporter – nel dibattito nazionale. Una sorta di pubblicizzazione di se stessi, null’altro. Bene i limiti ma che siano utili, pragmatici e sostenibili, non ridicoli. Come sempre, da Fratoianni e dalla sinistra ossessionata da Salvini, un ambientalismo da copertina”.

Così in una nota Massimo Casanova, europarlamentare romagnolo della Lega.