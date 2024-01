(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Bologna, Basso (Lega): limite 30 è follia, serve buonsenso

Bologna, 20 gen – “Il limite dei 30 km orari in tutta la città è una scelta folle che sta creando solo problemi ai cittadini e alle imprese. Le notizie della consegna non garantita dei farmaci e dei bus in ritardo a causa degli ingorghi sono preoccupanti e dovrebbero far riflettere l’amministrazione comunale, che invitiamo a tornare sui propri passi nell’interesse di imprese, lavoratori e famiglie bolognesi, battaglia per cui la Lega ha anche lanciato una raccolta firme in città. Bene il ministro Salvini a richiamare al buonsenso e dire no a fughe in avanti, a Bologna come in tutta Italia”.

Così in una nota Alessandra Basso, europarlamentare bolognese della Lega.