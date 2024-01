𝗨𝗜𝗟𝗧𝗥𝗔𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜 | 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗔 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗘𝗥𝗦 𝗔𝗚𝗘𝗡𝗖𝗬

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 ASSEMBLEA INFORMATIVA PER GLI ISCRITTI ALLA TARANTO PORT WORKERS AGENCY ASSOCIATI ALLA UILTRASPORTI

Al fine di fornire un aggiornamento completo e chiaro riguardo alla proroga della Taranto Port Workers Agency (TPWA) e alle iniziative in corso per la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori associati, Γ¨ stata indetta un’assemblea informativa per gli iscritti alla TPWA affiliati alla UILTRASPORTI. L’assemblea si terrΓ giorno 22 Gennaio 2024 alle ore 17:00 presso il Salina Hotel, situato in Via Mediterraneo 1/Viale UnitΓ di Italia 648-650.

Temi in agenda:

Proroga dello strumento normativo che istituisce la Taranto Port Workers Agency

Riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori iscritti alla TPWA

Aggiornamento sul Fornitore di lavoro temporaneo ex art 17 L84/98

All’assemblea interverranno il Coordinatore Generale della UIL Taranto, Pietro Pallini, e il Segretario Generale della UILTRASPORTI Taranto, Carmelo Sasso.

Dettagli dell’assemblea:

Data: 22 Gennaio 2024

Ora: 17:00

Luogo: Salina Hotel, Via Mediterraneo 1/Viale UnitΓ di Italia 648-650

Il Coordinatore e il Segretario saranno a disposizione della stampa alle ore 17:00 per rispondere a domande e fornire ulteriori dettagli.