VALCAREGGI, CAGNI, CHIACCHIO, BUCCHI E FILARDI A RADIO MARTE

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 *FURIO VALCAREGGI A RADIO MARTE: “IL FUTURO DI ZERBIN LO DECIDE IL NAPOLI.

FELICE PER ALESSIO. PRIMA NON LO FACEVANO ALLENARE BENE…”*

*”Siamo tutti felici per l’exploit di Alessio, che è un ragazzo che merita

moltissimo. Zerbin lo conosco da 10 anni, quando era un ragazzino, il suo

agente è l’avvocato Giulio Marinelli ma io lo sono stato e sono un caro

amico. Sono molto felice per lui, è un sogno per lui e per noi. La cosa più

bella *- ha detto l’agente di calciatori, membro dell’entourage di Alessio

Zerbin, a *Radio Marte* nel corso di *Forza Napoli Sempre* -*è come si è

fatto trovare pronto dopo un anno in cui è stato praticamente fermo. Molti,

al posto suo, avrebbero preso 5 chili, si sarebbero lasciati andare.

Con l’allenatore francese, che neanche nomino, neanche si allenava. Con lui

chi non giocava non si allenava bene, da solo Alessio ha tenuto la

condizione, questo perchè è un ragazzo che ama la professione, la rispetta,

la sogna di notte, e poi Napoli per un calciatore è il meglio che c’è.

Napoli è fantastica, bellissima… Vedere Zerbin pronto in una gara così

importante significa che il ragazzo ha qualità che valgono oro, come

persona e come professionista. Ci siamo sentiti, lui sta bene, è

felicissimo. Sul secondo gol è stato bravo a calciare ma anche a rubare il

tempo sia a Duncan che soprattutto al portiere, perchè se avesse tirato

dopo Terracciano gli avrebbe chiuso lo specchio. Sul primo gol ci siamo

spaventati, ma per fortuna ha solo sfiorato il palo con la nuca.

Giustamente quando la testa urta bisogna stare molto attenti. Per fortuna

l’impatto è stato leggero. Il futuro di Zerbin? Comanda De Laurentiis, il

presidente sa quello che vuole il suo agente Marinelli, stiamo alle sue

decisioni, saranno sicuramente condivise da noi. Il presidente ha un

rapporto molto bello con Marinelli e con me, siamo nelle mani del Napoli

che è per noi come la nostra madre e come il nostro padre. Zerbin ha altri

4 anni di contratto e le sue sorti le decide il club. Non siamo ruffiani, è

la verità. Avere il Napoli come “padre” è positivo, essere di proprietà del

Napoli è una bella cosa, quindi comunque vada va bene. Di certo Alessio più

gioca e meglio giocherà. Cessione al Frosinone? Gli esterni del Napoli sono

Kvara, Politano, c’è Ngonge ora, la squadra è molto attrezzata in quel

ruolo, poi se ci chiedono di rimanere Zerbin resta. Alessio piace al

Frosinone, il ds Angelozzi ha creduto in lui, ha un bel rapporto con la

piazza, ma ha richieste da 3-4 squadre, una delle quali è il Bologna, se

piace a Sartori vuol dire che è un giocatore importante. Penso che la

finale sarà Napoli-Inter, tutta da giocare. A formazioni complete è una

sfida alla pari, diversamente chi sta meglio vince. Magari a 10′ dalla fine

entra di nuovo Zerbin e segna il gol della vittoria. Se dobbiamo sognare…

giusto sognare il super Zerbin di nuovo” *

*GIGI CAGNI: “STRATEGIA PERFETTA DI MAZZARRI, IN FINALE IL NUOVO MODULO VA

RIPROPOSTO**”*

*“Il cambio di modulo è stato determinante per la vittoria del Napoli di

ieri – *ha detto l’allenatore a *Radio Marte* nel corso di *Forza Napoli

Sempre – **perchè la Fiorentina giocava meglio, aveva il possesso ma non

tirava mai in porta. Il Napoli si è messo nella condizione di non subire,

potendo contare su calciatori che in attacco possono sempre segnare. In tal

senso è stata una strategia perfetta. Mazzarri ha fatto poi i cambi che

sono stati determinanti. Il possesso palla non serve a molto, nel mio score

personale guardo solo tiri in porta, fatti e subiti. Il resto conta poco.

Il possesso palla sterile mi fa ridere, quando diventa un torello gigante.

Il Napoli ha fatto un esperimento contro la squadra giusta, se dovesse

affrontare l’Inter giocherebbe contro una squadra che nei singoli, specie

quest’anno per il rendimento degli azzurri, è superiore. Per meglio dire

nelle individualità Napoli e Inter sarebbero alla pari, ma non ci sarà

Osimhen… Partendo dall’assunto che il Napoli deve valutare le proprie

qualità contro un avversario che ha qualità diverse e superiori, il 3-4-3

va ripetuta contro una squadra più forte, anche perché l’Inter gioca in

contropiede, ovvero fa possesso e poi si lancia negli spazi, sfruttando

l’enorme qualità dei singoli. Il Napoli non dovrà concedere all’Inter i

trenta metri dalla metà campo alla tua porta. Ngonge? Ha buone qualità, io

che ho giocato sempre sulle corsie esterne dico che ben vengano giocatori

che operano sulle fasce con la tecnica. In tal senso dico che Kvaratskhelia

deve continuare a giocare sulla banda laterale, tornando ad essere quello

che dribbla**”. *

*EDUARDO CHIACCHIO A RADIO MARTE: “CASO OSIMHEN? LO SCUDETTO NON È A

RISCHIO, TUTTO DA VERIFICARE SE SI RIAPRIRA’ IL PROCESSO SPORTIVO”*

“*De Laurentiis e il Napoli indagati per falso in bilancio per la vicenda

Osimhen secondo la Procura di Roma? Ricordo che il Napoli è stato giudicato

e prosciolto in due gradi di giudizio sportivo per la stessa vicenda.

Devono emergere solo fatti nuovi e l’unico provvedimento per riaprire

questo caso è quello per revocazione. Mi pare ancora abbastanza complessa

la situazione, è ancora abbastanza prematuro pensare agli scenari più

difficoltosi e pericolosi **- *ha detto l’avvocato ed esperto di diritto

sportivo a *Radio Marte* nel corso di *Radio Marte – **per il club.* *Poi

sul futuro è tutto ipotizzabile ma assolutamente non certo. Ripeto ci

devono essere fatti nuovi rispetto a quelli che hanno portato al

proscioglimento. A quel punto ci sono due fasi: rescindente e rescissoria,

ovvero bisogna prima superare il vaglio dell’ammissibilità della riapertura

del procedimento e poi, eventualmente, capire se si verrà o meno condannati

in giudizio, ammesso che si arrivi a questa fase. Dobbiamo essere cauti e i

fatti, per ora, sono che ci sono stati due proscioglimenti. Sento di

escludere in maniera assoluta ed elimino completamente l’ipotesi che possa

essere messa minimamente a rischio la vittoria dello scudetto. Le eventuali

e ipotetiche sanzioni o penalizzazioni, assolutamente non prevedibili,

avverrebbero nel campionato in corso o in quello in cui si dovesse

celebrare il nuovo processo. Ma parliamo di uno scenario nefasto” *

*CRISTIAN BUCCHI A RADIO MARTE: “IL NUOVO MODULO EFFICACE, SE VERRA’

CONFERMATO DOVE GIOCHEREBBE TRAORE’? DOPO IERI CONFERMEREI ZERBIN”*

“*Il cambio di modulo *– ha detto l’allenatore a *Radio Marte* nel

corso di *Marte

Sport Live **– ha prodotto effetti benefici anche se il Napoli ha avuto

difficoltà nella ripartenza dell’azione e si è visto a tratti un 5-4-1.

Quindi prenderei con le molle l’ipotesi di cambio modulo in maniera

definitiva. Al netto di queste normali problematiche da adattamento ieri

c’è stata un’ottima prestazione perché la squadra ha limitato moltissimo la

Fiorentina, c’è stato un passo in avanti nella prestazione. Per il futuro

non so, se questa è l’idea anche per il prosieguo perché è stato preso un

giocatore come Traorè che con questo sistema di gioco andrebbe a spegnersi?

A meno che non si passi al 3-4-1-2 non vedo spazi per Traorè. Il Napoli, in

questo momento, deve avere le idee chiare, anzi chiarissime. Per necessità

o emergenza il centrocampo a due ci poteva stare, ma questa squadra ha

dimostrato che con la mediana a tre gioca in modo totalmente diverso e

sfruttando le qualità dei vari Anguissa e Zielinski. Il palleggio e il

possesso sono stati straordinari con il 4-3-3, nella cui mediana Lobotka si

è esaltato. Per questo dico che dovrà fare una scelta in futuro, anche per

orientare il mercato. Io terrei Zerbin, vista la gara di ieri è

assolutamente da confermare anche perché mi sono piaciute molto le sue

parole a fine gara. Ha dimostrato una grandissima maturità oltre alle

qualità che ha mostrato in campo. Ma con l’arrivo di Ngonge e con gli altri

esterni gli spazi per lui sarebbero pochissimi comunque”*

*MASSIMO FILARDI A RADIO MARTE: “E’ L’ANNO DEI GREGARI, BEN VENGANO LA

CONFERMA DI ZERBIN E UN CALCIO PIU’ SEMPLICE”*

“*Il calcio è una materia semplice *– ha detto l’ex azzurro a *Radio Marte* nel

corso di *Marte Sport Live*- *e deve avere sempre una sua logica. Se una

squadra in 20 partite subisce 25 gol è chiaro che la priorità deve essere

quella di subire molto di meno. Non avendo un calciatore come Kim era per

me normale trovare un assetto più solido, difendendo più bassi e avere più

filtro, anche con la difesa a cinque. Una volta che compatti la squadra e

fai un calcio semplice poi dopo. Ieri si è finalmente visto il vero

Mazzarri, perché se si vuole copiare si rischia solo di fare una brutta

copia. Il calcio dello scorso anno di Spalletti era dispendioso, con

automatismi precisi e con una qualità di calcio irripetibile. Zerbin va

confermato al 100%, anche perché questo è l’anno dei gregari: il calcio è

fatto di motivazioni e non a caso stanno facendo bene chi ne ha di più,

come anche Simeone e Demme. Questi ragazzi sono grandissimi professionisti,

ne so qualcosa perché anche io ho fatto il panchinaro. Zerbin è sempre

entrato con la cattiveria e con la testa giusta. Se dovesse continuare con

la difesa a tre, con Di Lorenzo braccetto, Zerbin sarebbe anche

l’alternativa a tutta fascia a Mazzocchi. Perché Zerbin è un calciatore di

gamba, non da ala d’attacco ma da laterale, deve partire da lontano non è

un esterno offensivo. Per questo Zerbin deve essere assolutamente

confermato. Con la difesa a tre ne traggono vantaggi anche Rrhamani,

Ostigard e Juan Jesus, abituati a giocare in passato in questo modo. E poi

non dimentichiamo i contropiedisti alla Osimhen, Lindstrom e Traorè o

Ngonge che ha il Napoli. Ci sono tanti benefici, lo stesso Kvratskhelia, se

il sistema di gioco viene interpretato bene e trovare l’assoluta

compattezza, potrà essere più libero e avere meno compiti di rientro”. *