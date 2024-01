I: PARTINICO – TRE GIOVANI DENUNCIATI PER RISSA.

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 19 gennaio 2024

COMUNICATO STAMPA

PARTINICO – TRE GIOVANI DENUNCIATI PER RISSA.

I Carabinieri della Compagnia di Partinico, durante un servizio notturno di pattugliamento e

controllo del territorio, sono intervenuti alle prime luci dell’alba, su segnalazione di un cittadino,

sedando una rissa.

Tre giovani nei pressi di una panetteria nel centro del paese si sono violentemente fronteggiati, ma

la prontezza con cui è stato chiamato il 112 e il tempestivo intervento della pattuglia hanno evitato

il peggio. Uno dei tre uomini, sottopostosi a cure mediche presso il locale pronto soccorso, ha

comunque riportato lesioni al volto giudicate guaribili in sette giorni.

I tre coinvolti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per

il reato di rissa.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter

processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in

giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.