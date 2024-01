CS Iscrizioni online, importante successo della Piattaforma Unica

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Ministero dell’Istruzione e del Merito

Iscrizioni online, importante successo della Piattaforma Unica

Apprezzamento delle famiglie per la Piattaforma Unica:

oggi alle 8 già oltre 231 mila domande inserite.

Tempi di attesa non oltre i 4 minuti

Ha registrato un importante successo il primo giorno di apertura delle iscrizioni online alle Scuole primarie e secondarie di I e II grado. Le domande inserite sul portale Unica, alle 8 di questa mattina, sono state oltre 231.000, pari al numero di iscrizioni registrate nei primi due giorni dello scorso anno. Già alle 18 di ieri le richieste erano oltre 165mila, il 27% in più rispetto alle 110mila dello scorso anno.

Le famiglie hanno mostrato grande apprezzamento per gli strumenti innovativi messi in campo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: secondo l’analisi di Customer satisfaction integrata nel sistema, il 93,9% del pubblico ha dichiarato il suo gradimento per il risparmio di tempo impiegato, l’86,2% per l’efficienza del servizio, il 92,3% per la semplicità di utilizzo di Unica.