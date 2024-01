(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA LORENZO MATTIONI (LEGA PERUGIA)

Perugia, Mattioni (Lega):”Tariffa agevolata parcheggio Via Campo di

Marte”

“Proposta di nuove tariffe dell’area di sosta a pagamento in Via Campo di Marte”:

approvato in seconda commissione l’Ordine del giorno del capogruppo in consiglio

comunale della Lega Perugia Lorenzo Mattioni.

“Mi sono fatto portavoce delle istanze degli avventori di quella zona che negli orari

di apertura delle attività commerciali devono necessariamente parcheggiare le auto

in una area a pagamento con tariffa oraria. Ho quindi chiesto a sindaco e giunta di

sperimentare, nell’area di sosta a pagamento che si trova nel piazzale retrostante i

civici numero 2-4 di Via Campo di Marte, una tariffa giornaliera pari a 1,80 euro, al

posto di quella oraria attualmente esistente, come già sperimentato in altre aree

della città.

Sostenere le attività commerciali locali è fondamentale, così come è importante

aiutare le piccole imprese al dettaglio situate in zone particolarmente delicate della

città ed esposte a fenomeni di degrado sociale, permettendo loro di lavorare in

maniera più agevole. Ringrazio i colleghi consiglieri comunali che hanno votato

favorevolmente il mio ordine del giorno, l’assessore Luca Merli, i dirigenti di SIPA

SPA e quelli del Comune di Perugia per la sensibilità e disponibilità dimostrata. La

Lega – chiosa Mattioni – attraverso l’attività dei suoi consiglieri, continuerà sempre

ad essere un punto di riferimento per le esigenze dei cittadini”.