L’intelligenza artificiale offre “enormi vantaggi” ma non possiamo dire con certezza esattamente cosa accadrà, afferma il CEO di OpenAI

(AGENPARL) - ROMA, 18 Gennaio 2024 - Il CEO della società di intelligenza artificiale (AI) OpenAI ha dichiarato giovedì che l’intelligenza artificiale offre al mondo “enormi benefici”, ma ha avvertito che potrebbe anche “andare molto storto”.

Intervenendo in un panel al World Economic Forum di Davos, Sam Altman ha paragonato gli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale con altre importanti rivoluzioni tecnologiche e ha affermato che “avrà effetti enormi sul mondo”.

“Credo, e penso che il mondo ora creda, che il vantaggio qui sia così enorme che dovremmo andare a fare questo. Ma spetta a noi trovare un modo per ottenere input dalla società su come realizzare queste decisioni, non solo su quali siano i valori del sistema ma anche quali siano le soglie di sicurezza e di che tipo di coordinamento globale abbiamo bisogno”, ha osservato.

Altman ha affermato che l’intelligenza artificiale è stata “demistificata” perché le persone la utilizzano attivamente, aggiungendo che questo è il “modo migliore” per far avanzare il mondo con la nuova tecnologia.

“Un ottimo segno di questo nuovo strumento (l’intelligenza artificiale generativa) è che, nonostante le sue capacità attuali molto limitate e i suoi difetti molto profondi, le persone stanno trovando modi per utilizzarlo per ottenere grandi guadagni di produttività e comprenderne i limiti”, ha aggiunto.

Altman ha osservato che le persone avrebbero “strumenti migliori”, tuttavia ha ammesso che “questa volta sembra diverso”.

In risposta a una domanda sulle preoccupazioni di personaggi noti, tra cui Bill Gates ed Elon Musk, riguardo al futuro dell’intelligenza artificiale, ha affermato che è chiaro che la tecnologia è molto potente e che “non possiamo dire con certezza esattamente cosa accadrà .”

“Penso che sia positivo che le persone temano gli aspetti negativi di questa tecnologia. Penso che sia positivo che ne parliamo”, ha aggiunto.

Altman ha detto che la mancanza di cautela riguardo alla potenziale posta in gioco “sarebbe molto negativa, quindi mi piace che le persone siano nervose al riguardo”.

“Dobbiamo permettere alla tecnologia di crescere,”

Nello stesso panel, anche il cancelliere britannico Jeremy Hunt ha affermato che le persone devono avere un “tocco leggero” riguardo all’intelligenza artificiale.

“Poiché questa è una fase così emergente, puoi uccidere la gallina dalle uova d’oro prima che abbia la possibilità di crescere.”

“Penso che dobbiamo permettere alla tecnologia di crescere, dobbiamo tenere gli occhi aperti sui guardrail di cui avremo bisogno”, ha aggiunto.

Hunt ha affermato che se l’intelligenza artificiale potesse trasformare il modo in cui vengono forniti i servizi pubblici e portare a una maggiore produttività con livelli fiscali più bassi, ciò rappresenterebbe un grande vantaggio pubblico.

“Nel caso dell’intelligenza artificiale, direi che la sfida è garantire che i benefici siano diffusi in tutto il mondo, nord e sud, mondo in via di sviluppo e mondo sviluppato e non solo concentrati nelle economie avanzate”.

Perché altrimenti, ha avvertito, ciò approfondirà alcune delle fratture che “ci stanno già portando nella direzione sbagliata”.