Lancio Ax-3, la dichiarazione del presidente ASI Teodoro Valente

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 in occasione del lancio della missione Ax-3, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, ha dichiarato quanto segue:

“Con il lancio di Ax-3 l’Italia conferma il suo ruolo di protagonista, continuando a promuovere l’impegno verso le attività spaziali di ricerca e sviluppo, ancorché la valorizzazione del made in Italy per lo spazio. La missione rappresenta l’occasione per dimostrare ancora una volta la capacità scientifica e tecnologica del Sistema Paese, contribuendo a rafforzare il rilevante ruolo dell’Italia in tutti i comparti di questo settore fortemente strategico. Un grande lavoro di squadra, che è stato possibile grazie anche all’ampio supporto governativo che ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’Agenzia Spaziale Italiana vanta un’importante esperienza nel settore del volo umano nello spazio. Alla missione Ax-3 l’ASI, in coordinamento con i principali istituti di ricerca e università italiane, contribuisce con diversi esperimenti scientifici che saranno eseguiti in microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale. I risultati di queste sperimentazioni porteranno a una maggiore conoscenza degli effetti della permanenza nello spazio, con rilevanti ritorni in ambito medico su patologie come Alzheimer o stress ossidativo”.

Maggiori informazioni si possono trovare al seguente link: https://www.asi.it/2024/01/la-missione-ax-3-vola-verso-la-stazione-spaziale-internazionale-iss/

