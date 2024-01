CS, “DEIDDA (FDI): APPROVATO ODG SU CAMPAGNE PREVENZIONE CONTRO “FURTO” DI SABBIA E CONCHIGLIE DA SPIAGGE IN SARDEGNA E ITALIA”

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Buongiorno,

DEIDDA (FDI): APPROVATO ODG SU CAMPAGNE PREVENZIONE CONTRO “FURTO” DI SABBIA E CONCHIGLIE DA SPIAGGE IN SARDEGNA E ITALIA

“Nonostante il grande lavoro delle nostre Forze dell’ordine, del Corpo Forestale della Sardegna e delle Istituzioni regionali e nazionali, purtroppo, capita che spesso i turisti in Sardegna, e non solo, portino via dal luogo di vacanza, sabbia, sassi e conchiglie come una sorta di souvenir. Per questo motivo, con l’ordine del giorno approvato dal Governo Meloni, durante il dibattito sulle Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, è stato approvato il mio ordine del giorno che lo impegna ad ogni utile iniziativa per promuovere campagne di sensibilizzazione nei porti, aeroporti e sui mass media, per contrastare il furto di sabbia e di altro materiale dagli arenili a tutela del nostro patrimonio paesaggistico”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Presidente della IX Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei deputati;

“Sarebbe bene rendersi conto che evitare di depredare le nostre spiagge, tutelando la loro integrità e bellezza, rappresenta il motivo per cui ogni anno ci si reca in vacanza proprio lì e non altrove”, conclude Deidda