*Anniversario Ppi: Minardo, scommettere su cattolici in politica*

Roma, 18 gen – “Bisogna scommettere sui cattolici in politica, in

particolare sulla formazione di una nuova classe dirigente di cui un Paese

come l’Italia ha estremamente bisogno” lo dice il Presidente della

Commissione Difesa di Montecitorio Nino Minardo commemorando il 105esimo

anniversario della fondazione del Partito Popolare Italiano.

“Il Partito Popolare fondato da Luigi Sturzo – continua Minardo – consentì

una presenza nuova dei cattolici in politica, oggi credo che servano lo

stesso entusiasmo e la stessa fantasia per consentire ai cattolici

rinnovati percorsi di impegno politico”.

Per il Presidente della Commissione Difesa “non si tratta di rifare il Ppi

o la Dc ma di dare ai cattolici possibilità e spazio per esprimere idee ed

energie politiche. Con la guida di Matteo Salvini il mio partito se ne farà

sempre più carico per facilitare un’iniziativa politica in questo senso”

conclude il deputato della Lega.