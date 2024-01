(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 ISLAM, SARDONE (LEGA), DA PD E M5S CENSURA CONTRO MIO LIBRO: LORO MIGLIOR SPOT PER ESTREMISTI

Strasburgo, 17 gen – “Pd e 5 Stelle stanno imbastendo la più classica delle censure rosse contro la presentazione del mio libro, Mai sottomessi: cronache di un’Europa islamizzata, prevista all’oratorio di Nibionno (provincia di Lecco). Lesa maestà per questi sacerdoti del politicamente corretto: non si può parlare di islam in un oratorio. Volendo impedirmi di parlare – alla faccia della democrazia – con le solite scuse dell’accoglienza e dell’inclusione, le sinistre non si rendono conto di fare in questo modo il miglior spot agli estremisti e ai fanatici islamici che minacciano il nostro continente e mi costringono da mesi a girare sotto scorta semplicemente perché oso esprimere le mie opinioni. Pd e 5 Stelle sono la rappresentazione più chiara dei motivi che spingono l’islamizzazione crescente in Italia e in Europa di cui parlo nel mio libro: il loro ingenuo buonismo, il loro chinare la testa e il loro dito sempre puntato contro chi si oppone al pensiero unico, da sempre offrono il fianco a chi non punta a integrarsi, bensì a sottometterci. Non possono pensare che ci sia qualcuno, la Lega in primis, che voglia spezzare questa complicità. Trovo inoltre surreale la critica della sede scelta per la presentazione del libro, ovvero un oratorio. Un attacco ingiustificato contro la parrocchia e la comunità di Nibionno, che invece io ringrazio, a partire dal sindaco Di Terlizzi, per la collaborazione e l’opportunità che hanno voluto concedermi: evidentemente per la sinistra la libertà è un valore sconosciuto, la bandierina rossa deve prevalere su tutto”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.