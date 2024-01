Energia geotermica, Ciocca (LEGA): “UE si concentra più su pannelli fotovoltaici che su soluzioni davvero efficaci e sostenibili”

(AGENPARL) - ROMA, 17 Gennaio 2024 - “L’Europa si trova per l’ennesima volta davanti a un momento storico carico di paradossi e assurdità. Un’Europa incapace di affrontare i problemi e rispondere alle vere esigenze dei cittadini, concentrata più su pannelli fotovoltaici che su soluzioni più efficaci e sostenibili come l’energia geotermica. Un’Europa che, anziché proteggere la sua autonomia alimentare ed energetica, si è lasciata indebita alle politiche deboli e dannose della BCE, che hanno portato solo all’aumento dell’inflazione e all’impoverimento delle famiglie e delle imprese.

È indicibile il nostro disappunto di fronte a queste politiche ideologiche e strumentali, che sembrano essere guidate dall’illusione del “green a tutti i costi” senza tener conto delle conseguenze reali sul territorio. A Vercelli, campi coltivati per secoli sono stati sostituiti da pannelli fotovoltaici, mentre l’Europa continuava e continua tutt’oggi a ignorare le potenzialità dell’energia geotermica, che potrebbe offrire una soluzione efficace e davvero sostenibile per la produzione di energia!

In questo scenario, è chiaro che quell’Europa che dovrebbe essere un esempio di resilienza e innovazione sia oggi incapace di affrontare le sfide del nostro tempo. È necessario un cambiamento radicale. È tempo di agire con coraggio e determinazione, per costruire un mondo migliore per i nostri figli, che hanno avuto la fortuna di nascere qui e non in Congo, dove a migliaia vengono sfruttati per l’ottenimento di quelle stesse materie prime che servano per la tanto sbandierata “transizione green”, solo di facciata. Rivoluzioniamo questa Europa!”.

Ad affermarlo l‘europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, membro della commissione Industria, ricerca ed energia, che ha espresso il suo disappunto riguardo alle politiche ideologiche e strumentali dell’Europa a margine della discussione in plenaria sull’energia geotermica.