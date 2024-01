(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Ristoratrice morta, Ceccardi (Lega), aprire riflessione su gogna mediatica, macchina del fango non resti impunita

Strasburgo, 16 gen – “Quanto accaduto alla ristoratrice di Lodi è terribile e nessuno può pensare che il tempo possa di per sé cancellare le dinamiche che hanno portato a questa tragedia. Si parla spesso a sproposito di umanità, empatia, tutele: dove sono finiti questi concetti, valgono solo a giorni alterni, mentre per altri va bene la gogna mediatica? E’ necessario aprire una profonda riflessione su chi ha trattato il caso come se fosse il Watergate, a partire dal Tg3 e dai Lucarelli, frequentatori della tv di Stato. E stavolta non basteranno le difese d’ufficio che sono già partite tra i soliti salotti a sinistra: la macchina del fango, social e mediatica, che ha travolto Giovanna non può restare impunita”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.