FLORIDIA (M5S) A SANGIULIANO: IDENTITÀ NAZIONALE NON SI SALVA PER DECRETO

Roma, 16 gen. – “Quello sulla “cancel culture” è un dibattito molto serio che andrebbe valutato nel suo complesso e non in chiave ideologica. Deprechiamo nella maniera più assoluta la messa al bando di capolavori della letteratura, dell’arte o del cinema in nome di una visione distorta di valori e standard morali del mondo di oggi. Allo stesso modo contrastiamo ogni forma di revisionismo ideologico della cultura e della storia. Ci chiediamo però se tutta questa complessità possa essere affrontata con due righe in un decreto che modifica il Tusma. È questo un modo serio di affrontare un fenomeno del genere che coinvolge la sfera pubblica, le piattaforme online e le dinamiche sociali, oltre che soprattutto la libertà di espressione e la capacità delle persone di esprimere le proprie opinioni? Non pensa il governo che la possibilità addirittura di erogare sanzioni, in questo campo forse può condurre proprio a quel conformismo ideologico che a parole vorrebbero contrastare? La vera forza delle nostre democrazie sta nella ricchezza del confronto e del dibattito pubblico. Pensare di sanzionare il reato di “politicamente corretto” è l’ennesimo tentativo goffo di agire in campo culturale che rischia di creare solo distorsioni e nulla di più. L’identità nazionale non si salva per decreto”.

Così in una dichiarazione resa al Fatto Quotidiano la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.

