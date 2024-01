Accoglienza e inclusione alla scuola primaria, ascolto e sostegno psicologico alle superiori: presentati i progetti vincitori del bando comunale

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A

SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI

CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DELLE ISTITUZIONI

SCOLASTICHE – A.S. 2023/2024

Il Comune di Piacenza sostiene il sistema educativo tramite la concessione di

contributi alle istituzioni scolastiche a sostegno della realizzazione di proposte

progettuali di carattere socio-educativo.

Gli ambiti progettuali nei quali era articolato in bando sono due:

a) Sportello di ascolto nelle scuole secondarie di secondo grado

Attraverso l’attivazione di sportelli di counseling educativo e psicologico si mira

a supportare l’esperienza scolastica e personale degli studenti, contrastando

situazioni di disagio e favorendone il benessere psichico e relazionale. L’attività

di ascolto consente di intercettare precocemente segnali di disagio, sostenere

genitori e insegnanti nella gestione di situazioni difficili, svolgere un lavoro di

raccordo con i casi più gravi che richiedono una presa in carico da parte dei

servizi.

b) Miglioramento dei processi di accoglienza e inclusione degli alunni

di origine straniera

L’area progettuale, rivolta alle scuole primarie, è finalizzata a sostenere

percorsi educativi volti a favorire l’inclusione scolastica degli alunni di origine

straniera, attraverso progetti innovativi e sperimentali. Le attività proposte

possono prevedere l’utilizzo di linguaggi artistico-espressivi o attività sportive e

ricreative, al fine di promuovere e sviluppare forme di socialità ed esperienze di

convivenza ed inclusione.

Oggi vengono presentati i 5 progetti vincitori dell’avviso pubblico:

Scuola

Titolo del progetto

Rappresentante

Dirigente Scolastica prof.ssa

Liceo Respighi

“BEN-ESSERE A SCUOLA” Elisabetta Ghiretti con prof.ssa

Emanuela Sindaco

Dirigente Scolastica prof.ssa

Liceo Gioia

“STARE BENE AL GIOIA”

Cristina Capra

IIS Raineri-Marcora

Dirigente Scolastica prof.ssa

“TI ASCOLTO”

con ISII Marconi

Teresa Andena

5° Circolo

3° Circolo

“ETNICA-MENTI ”

Insegnante Chiara Catastini

“SCUOLORANDO ”

Dirigente Scolastico Romeo

Nicola Manno e ins. Paola

Beltrani

LICEO L. RESPIGHI – Titolo del progetto: “Ben-essere a scuola” Contributo: € 12.000

Obiettivi: sostenere il benessere degli studenti, prevenire e contrastare il

disagio

dispersione

scolastica

intercettando

rispondendo

tempestivamente ai primi segnali di malessere; nei casi più gravi facilitare

l’accompagnamento verso i servizi del territorio. Il progetto mira anche a

prevenire il burnout del personale scolastico e a promuovere il benessere di

tutta la comunità educante, sostenendo il difficile ruolo educativo degli adulti.

Attività previste:

– colloqui da parte di esperti psicologi con singoli alunni, a fronte di situazioni

di malessere; interventi su interi gruppi classe.

– incontri di formazione tenuti da esperti e percorso formativo di teatro per i

docenti e il personale ATA (in collaborazione con il Teatro Gioco Vita);

– eventi formativi per i genitori (aperti anche a insegnanti e genitori di altre

scuole).

Destinatari: circa 1.300 studenti del Liceo, 110 insegnanti, 40 unità di

personale ATA e i genitori degli studenti.

LICEO M. GIOIA – Titolo del progetto: “STARE BENE AL GIOIA” Contributo: € 12.000

Obiettivi: creare un ambiente che possa favorire il benessere degli studenti,

evitare il disagio e favorirne il successo formativo.

Attività previste:

– sportello permanente di counseling psicologico, gestito da personale esperto,

finalizzato a monitorare il disagio e intervenire tempestivamente con strategie

efficaci, anche in rete con il servizio territoriale Consultorio Giovani dell’AUSL. Il

servizio di ascolto si rivolge anche alle famiglie che ne fanno richiesta;

– attività di orientamento psico-attitudinale in uscita per le classi quinte, per

rispondere al sentimento di incertezza e alle richieste degli studenti circa la

scelta futura;

– percorso di coaching per le classi prime, finalizzato a rinforzare la

motivazione e il metodo di studio;

– sportello e laboratorio D.S.A. (disturbi specifici di apprendimento), finalizzato

a imparare un metodo efficace di approccio alle discipline;

– sportello per i disturbi alimentari, a cui studenti e genitori possono rivolgersi

per un primo confronto sui problemi legati alla sfera alimentare e, se

necessario, per iniziare un percorso con i Servizi territoriali;

– laboratorio pomeridiano “JUMP-LAB” di arte e fotografia in orario

extracurricolare, gestito da personale esperto (associazione Casa Clizia).

Destinatari: circa 1.500 studenti del Liceo, insegnanti e genitori.

ISII RAINERI-MARCORA (capofila) CON ISII G. MARCONI

Titolo del progetto: “TI ASCOLTO” – Contributo: € 12.000

Obiettivi: offrire uno spazio per accogliere e supportare i ragazzi

nell’affrontare i diversi compiti evolutivi, in ottica preventiva; leggere i segnali

di disagio che possono inibire la crescita, l’apprendimento e la partecipazione

alla vita scolastica; promuovere il benessere psico-sociale nei ragazzi e

prevenire situazioni a rischio di sviluppo psicopatologico (es. hikikomori).

Attività previste:

– presentazione alle classi della figura professionale dello psicologo, con lo

scopo di avvicinare i ragazzi a questa figura creando le basi per un cultura del

“chiedere aiuto”, vista come espressione di maturità e responsabilità

personale;

– attivazione dello sportello di ascolto e sostegno psicologico che offre

consulenza agli studenti per orientare e sostenere le potenzialità dell’utente,

promuovendo l’adozione di modalità funzionali nella gestione di conflitti e

problemi legati alla crescita. Qualora si presentino situazioni di interesse

clinico, verranno attivate le necessarie comunicazioni per l’invio ai Servizi

Territoriali di riferimento. Lo Sportello inoltre, accoglie genitori e professori.

Destinatari: studenti degli istituti Raineri-Marcora e Marconi, insegnanti e

genitori.

5 ° CIRCOLO DIDATTICO – Contributo: € 8.000

Titolo del progetto: “ETNICA-MENTI”

Obiettivi: promuovere la consapevolezza sul tema delle differenze, ponendo le

basi per una serena convivenza, rispettosa di ogni forma di espressione e di

credo.

Attività previste: vengono attivati laboratori adattati alle diverse fasce di età:

– laboratorio “Diverse lingue, stessi diritti” per le classi terze, con lo scopo di

far riflettere i bambini sui diritti umani in chiave interculturale;

– laboratorio “Prospettive plurali” per le classi quarte, sul tema della parzialità

delle verità, con una riflessione sull’auspicabile convivenza di punti di vista

differenti;

– laboratorio “I perché dell’emigrare” per le classi quinte, per cercare di

comprendere il valore della scelta di abbandonare la propria terra verso una

realtà nuova e diversa.

Destinatari: classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Vittorino da

Feltre.

3° CIRCOLO DIDATTICO – Contributo: € 8.000

Titolo del progetto: “SCUOLORANDO ”

Obiettivi: stimolare la capacità progettuale dei alunni coinvolgendo i genitori

nella realizzazione di progetti volti a migliorare l’ambiente scolastico, favorendo

la creazione di un senso di comunità e favorendo l’integrazione delle famiglie di

origine straniera nella vita scolastica.

Attività previste:

– progettazione partecipata e realizzazione di interventi di rigenerazione e

riqualificazione degli spazi interni ed esterni dell’edificio Taverna;

– creazione di installazioni artistiche murarie;

– collaborazione attiva tra insegnanti, bambini e genitori;

– coinvolgimento dei genitori in forma attiva nella coprogettazione delle azioni,

valorizzando le abilità/competenze di questi ultimi.

Destinatari: comunità della scuola Taverna: alunni, insegnanti, genitori,

personale ATA (sia primaria che infanzia).