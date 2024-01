(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 SALUTE, QUARTINI (M5S): “GOVERNO TAGLIA FUTURO A QUATTRO MILIONI DI PERSONE”

Roma, 15 gen. – “La decisione del governo di azzerare il fondo per i disturbi del comportamento alimentare è molto grave. Siamo al fianco delle associazioni che venerdì scenderanno in piazza in diverse città italiane per una serie di manifestazioni collegate dal titolo ‘Ci state tagliando il futuro’. È esattamente questa la conseguenza della scelta dell’esecutivo di non confermare le risorse per il fondo nell’ultima Legge di Bilancio. I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione colpiscono oltre quattro milioni di italiani e causano 4mila morti ogni anno. Si tratta di fenomeni in costante aumento, che in seguito alla pandemia sono addirittura triplicati, ma di fronte a questa crescita esponenziale i luoghi nei quali potersi curare stanno invece diminuendo. Il taglio del governo Meloni non fa che aggravare una situazione già critica e se non verranno presi provvedimenti verrà messo a rischio il futuro delle persone che combattono ogni giorno con questi disturbi. Per questo motivo, ci batteremo senza sosta per costringere l’esecutivo a invertire la rotta e presenteremo emendamenti in questo senso sia al decreto Milleproroghe che alla proposta di Legge sulla prevenzione e la cura dell’obesità. Non permetteremo al governo di tagliare il futuro a quattro milioni di persone”. Lo scrive in una nota il Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera Andrea Quartini, Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

