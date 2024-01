Ottima la prima della Stagione teatrale di Cassano 2024. Tutto esaurito per lo spettacolo di Gennaro Calabrese.

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Grandissimo successo per la prima della Stagione teatrale di Cassano All’Ionio 2024 organizzata dall’amministrazione comunale e che si è tenuto nel fine settimana.

Gennaro Calabrese, l’istrionico comico e imitatore calabrese che sta riscuotendo grande successo grazie allo show RAI “Fake Show”, ha fatto divertire il pubblico che ha riempito in ogni ordine e grado il Teatro comunale di Cassano, con lo spettacolo “Tutto il mondo è Calabrese”.

Dopo un Calabrese a Roma, un Calabrese su Marte, non poteva mancare un Calabrese nel mondo, dunque, che si ritrova nel suo garage, a risistemare non solo i suoi attrezzi da lavoro, ma anche il suo “mondo” interiore fatto di voci, ricordi e molteplici personalità. Un racconto sul mondo artistico di Gennaro raccontando un viaggio metaforico fatto da un giovane ragazzo che, lontano da casa, non si è mai sentito solo perché tutto il mondo è calabrese. «Un po’ perché tutto il mondo è paese, ma ancor di più perché – afferma l’istrionico attore – tutto il mondo è Calabrese e lo dimostra questa nuova avventura teatrale. La calabresità – ha detto ancora – è ovunque e come una premurosa mamma, ti fa sentire il suo calore e affetto».