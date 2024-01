Il prezzo del gas in Europa è sceso sotto i 30 euro

(AGENPARL) - ROMA, 15 Gennaio 2024 - I prezzi dei futures del gas naturale sono scesi oggi negli scambi europei poiché le preoccupazioni per la mancanza di forniture rispetto alla domanda al picco della stagione di consumo durante l’inverno si sono attenuate, portando i prezzi ai livelli più bassi dall’agosto 2023.

L’agenzia di stampa Bloomberg ha riferito che i prezzi dei contratti olandesi – che sono i contratti standard per il mercato europeo – sono diminuiti oggi dell’8,5% a meno di 30 euro per megawattora. Sebbene i prezzi siano ancora più del doppio dei livelli invernali abituali prima dell’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina alla fine di febbraio 2022, che ha spinto i prezzi del petrolio quell’anno a livelli massicci, ora sono ben al di sotto dei massimi registrati nel 2022.

L’anno scorso, l’Europa ha registrato riserve record di gas naturale, mentre i tassi di prelievo erano relativamente bassi a causa della debole attività economica nel continente. Ciò ha ridotto la domanda di energia.

Il consumo energetico del settore industriale è sceso al di sotto dei tassi normali, mentre le forniture di gas, soprattutto di gas naturale, sono rimaste stabili, nonostante i problemi geopolitici e gli alti tassi di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Il prezzo del gas standard olandese è sceso oggi del 7,5% a 29,60 euro per megawattora per la consegna il mese prossimo, e il prezzo dei contratti britannici per la consegna il mese prossimo è sceso dell’8%.