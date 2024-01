CS/SINDACATI MILITARI, USIF: “A LIVORNO PER TUTELARE E SOSTENERE COLLEGHI GDF”

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*SINDACATI MILITARI, USIF: “A LIVORNO PER TUTELARE E SOSTENERE COLLEGHI

GDF”*

Nei giorni scorsi si è costituita a Livorno la Sezione Territoriale

dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF). La presenza di USIF in un

contesto come quello di Livorno, dove operano finanzieri altamente

qualificati e specializzati del contingente ordinario e del comparto

aeronavale, è rappresentativa dello spirito con il quale è stata concepita

l’associazione sindacale, volta a tutelare gli interessi di tutti gli

appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in ogni contesto operativo

ed in ogni realtà del territorio nazionale.

“La tutela del lavoratore in divisa, il miglioramento delle sue condizioni

di lavoro e la partecipazione al processo di efficientamento del Corpo,

rappresentano la mission del nostro Sindacato, in tale ambito questo nuovo

presidio sul territorio toscano consentirà di essere ancora più vicini ai

nostri colleghi, tutelando al meglio i loro diritti e interessi. Un

importante e valido ausilio e supporto per i lavoratori delle Fiamme

Gialle, quotidianamente impegnati nel livornese per garantire legalità e

sicurezza ed esposti a vario titolo a rischi e problematiche di diversa

natura. Al neo eletto Segretario territoriale Giulio Canelli e al Vice

Segretario Claudio Casarano, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro e

assicuriamo loro tutto il necessario supporto sindacale a beneficio dei

colleghi livornesi.” Lo comunica, in una nota, Vincenzo Piscozzo,

Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

*Twitter* @UFinanzieri

https://usif.it