agenzia regionale 31.24 giunta 15.1

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 *GIUNTA 15 GENNAIO: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI*

SANITA’

La Giunta ha designato il direttore generale dell’agenzia Aress, che sarà

il dott. Giovanni Migliore.

^^^^

La Giunta ha designato il rappresentante regionale in seno al Consiglio di

Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e

Basilicata (IZSPB), che sarà la prof.ssa Gabriella Elia, membro uscente del

Cda.

^^^^

AGRICOLTURA

Approvato dalla Giunta l’accordo di programma fra la Regione Puglia –

Sezione Osservatorio Fitosanitario e l’Associazione Regionale Pugliese dei

Tecnici e Ricercatori in Agricoltura.

^^^^

PAESAGGIO

La Giunta ha accertato la compatibilità paesaggistica per il progetto

definitivo per il potenziamento e adeguamento del recapito finale

dell’impianto di depurazione di San Cesario di Lecce, nel comune di

Lequile, proposto da Acquedotto Pugliese S.p.A.

^^^^

PERSONALE

Modificata e integrata la delibera di autorizzazione all’utilizzo delle

graduatorie concorsuali da parte di altre Pubbliche Amministrazioni: una

volta che altre amministrazioni dovessero attingere alle graduatorie

vigenti dei concorsi regionali, gli assunti saranno cancellati dalla

graduatoria e non potranno essere richiamati dalla Regione a prendere

servizio.