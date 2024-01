(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 Zes unica del Sud: Tortorelli (Uil), Bardi rivendichi il coinvolgimento

delle Regioni del Sud e delle parti sociali

La proroga sino al primo marzo dell’incarico per gli otto commissari delle

Zes regionali e interregionali (tra le quali la Zes ionica) rinvia

semplicemente l’operazione di accentramento deciso dal Governo per la

gestione di uno strumento di politica industriale che in Basilicata, in

tutti questi anni, non ha dato alcun risultato e che invece specie sulle

questioni della logistica e dell’internazionalizzazione può dare un

contributo significativo. Così Vincenzo Tortorelli, segretario generale Uil

Basilicata, sollecitando il Presidente Bardi a rivendicare nell’

“operazione Zes unica del Sud” il coinvolgimento delle Regioni del Sud e

delle parti sociali. Senza un’iniziativa della nostra Regione, in sinergia

con le altre, nei percorsi di sviluppo della Zes e la sottoscrizione di un

protocollo nazionale sulle relazioni industriali legato ai territori –

aggiunge – il rischio è quello della riedizione di strumenti che hanno

segnato in negativo la storia dell’industria nel Mezzogiorno. Abbiamo

sempre sostenuto la necessità di un potenziamento concreto delle Zone

economiche speciali. Anche per questo, dopo aver ritenuto inopportuna

l’idea del governo di accentrare a Roma tutte le responsabilità progettuali

delle Zes, riteniamo determinante che questo strumento dall’alta valenza

produttiva rimanga legato alle strategie territoriali e che, quindi, le

otto regioni restino coinvolte nei percorsi di sviluppo di questo strumento

fondamentale per il futuro economico e produttivo del Sud. Questo perché –

aggiunge il segretario Uil – consideriamo la Zona Economica Speciale

un’importante leva di politica industriale per il Mezzogiorno. Il pericolo

che vediamo profilarsi è quello di un ritorno al passato, quando errori

imperdonabili di gestione hanno disseminato le aree portuali e

retroportuali di capannoni industriali rimasti vuoti e inoperosi. In questa

fase sempre più complicata per l’industrializzazione in Basilicata e al Sud

– penso principalmente alle vicende Stellantis ed automotive – l’obiettivo

centrale da perseguire è di verificare la qualità degli investimenti

privati, accertare gli impatti occupazionali dei progetti, garantire

l’applicazione dei contratti collettivi e fare argine gli interessi della

criminalità organizzata.

Ufficio Stampa UIL Basilicata

Via Napoli,3

85100 Potenza – Italia

*CLICCA QUI per visualizzare immagini per la stampa

*