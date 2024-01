(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 *SANITÀ, DONNO (M5S): CON GOVERNO MELONI DIRITTO ALLA SALUTE SOLO PER POCHI*

Roma, 14 gennaio – “La sanità italiana è al collasso. I cittadini devono

fare i conti con pronto soccorso intasati e liste di attesa infinite. I

medici, gli infermieri e gli operatori sanitari sono stremati da un sistema

inefficiente e anche dal rischio di aggressioni. Di fronte a tutto questo,

il governo Meloni ha risposto definanziando la sanità pubblica in legge di

Bilancio, e investendo 2 miliardi nella sanità privata. Nel Pnrr, di cui è

stato speso solo l’1 per cento dei 15,6 miliardi destinati alla sanità,

slittano di due anni 1,2 miliardi di investimenti per acquistare oltre 3100

apparecchiature di prevenzione e controllo utili proprio a ridurre le

liste d’attesa. Aggiungo inoltre che questo esecutivo ha cancellato 500

case e ospedali di comunità che avrebbero rafforzato la medicina

territoriale e offerto servizi più efficienti ai cittadini. Il centrodestra

è riuscito a trasformare il diritto alla salute in un miraggio, un

privilegio: chi ha bisogno di cure e se lo può permettere, si rivolge alla

sanità privata, agli altri invece il governo Meloni dice di arrangiarsi”.

Lo ha detto questa mattina ad Agorà Weekend su Rai3 Leonardo Donno,

deputato M5S in commissione Bilancio.