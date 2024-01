(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 SUD. CONGEDO (FDI): ACCUSE DI DE LUCA A FITTO RIDICOLE

“Le accuse al ministro Fitto rivolte dal governatore della Campania De Luca sono ridicole quanto infondate. Le sue parole sono una medaglia al valore per il ministro che ringrazio per il lavoro svolto finora. Le finanze pubbliche, grazie al governo Meloni, vengono ora spese in modo oculato e preciso: il Sud Italia rappresenta un capitolo fondamentale sia per il Pnrr, grazie alla rimodulazione dei fondi, sia per i fondi strutturali europei nonché per l’agenda intera del governo. Le accuse contro la Zes Unica, in particolar modo, sono poi davvero insensate in quanto grazie a questo strumento il Meridione ha davvero la possibilità di cambiare e produrre una svolta in termini produttivi e industriali. Dopo decenni in cui la sinistra si è voltata dall’altra parte e nepotismi vari hanno fatto da padrone, ora grazie all’esecutivo guidato da Fratelli d’Italia il Sud Italia ha davvero l’opportunità di cambiare e guardare al futuro con ottimismo. Alle polemiche di De Luca, la cui retorica è pari alla sua inconcludenza, rispondiamo con i fatti”. Così Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera.

