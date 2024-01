(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 M.O., ALOISIO (M5S): PROCEDIMENTO ALL’AJA IMPORTANTE PUNTO DI SVOLTA PER LA PACE

ROMA 13 GEN – “Le dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’ex procuratrice ONU per il Ruanda, Silvana Arbia, secondo cui gli Stati hanno l’obbligo di intervenire se intravedono atti passibili dell’accusa di genocidio devono farci riflettere sulla necessità che un organismo terzo e imparziale, ovvero la Corte Internazionale di giustizia, si esprima relativamente alla denuncia del Sudafrica circa la presunta violazione, da parte di Israele, dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio. È sicuramente una tematica delicata sotto il profilo geopolitico, da cui – però – auspico possa scaturire una pacificazione in un territorio caldissimo, che sta vedendo pagare con la vita soprattutto donne e bambini. Ritengo sia fondamentale garantire l’accesso a una giustizia equa e imparziale per tutte le parti coinvolte e sostenere un approccio basato sul rispetto del diritto internazionale, in conformità con i valori fondamentali di giustizia, uguaglianza e dignità umana. La situazione in Medio Oriente richiede un impegno costante per promuovere la pace, la sicurezza e il rispetto dei diritti umani. Pertanto, l’analisi della condotta di Israele da parte della Corte internazionale di giustizia potrebbe rappresentare un punto cruciale di svolta, perché effettuata da un attore terzo e imparziale, chiamato a giudicare l’operato dei due Paesi. Spiace solo constatare che certe forze politiche della maggioranza commentano l’evolversi di queste vicende col piglio da tifoso e non in maniera lucida e col cuore proteso verso un tanto agognato termine del conflitto”

Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Vincenza Aloisio.

