COMUNICATO STAMPA CONSEGNA ENCOMI

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 13 gennaio 2024

COMUNICATO STAMPA

PALERMO, OPERAZIONI CONCLUSE CON SUCCESSO

PREMIATI I CARABINIERI CHE SI SONO DISTINTI IN OPERAZIONI DI SERVIZIO

Nella mattinata di oggi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata

Luciano Magrini, ha proceduto alla consegna di 13 ricompense a militari che si sono

particolarmente distinti in attività di servizio.

Gli uomini, della Compagnia San Lorenzo e della Stazione di Piazza Marina, hanno ricevuto l’

“Encomio Semplice” tributato dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di

Divisione Giuseppe Spina.

Le ricompense attengono alle indagini svolte nell’ambito di due operazioni, denominate

convenzionalmente “Paghi Poco” e “Baby Gang”.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San

Lorenzo, ha consentito di disarticolare due gruppi criminali dediti alla commissione di furti ai danni

di esercizi commerciali in diverse zone di Palermo. Le indagini hanno portato nel dicembre del

2021 alla esecuzione di 11 misure restrittive per “furto aggravato, riciclaggio e spaccio di sostanze

stupefacenti”.

La seconda operazione, sviluppatasi tra ottobre e dicembre 2021, scaturisce da una meticolosa

attività avente ad oggetto una “baby gang”, composta da giovani, poco più che maggiorenni, che

avvalendosi della forza intimidatrice del “branco” terrorizzavano le loro vittime, aggredendole con

violenza e minacce per poi rapinarle.