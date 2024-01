(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 SALARIO MINIMO, PIRRO (M5S): SPAGNA LO AUMENTA, NOI OSTAGGIO DI MELONI-CALDERONE

ROMA, 12 GENNAIO 2024 – “Il governo spagnolo annuncia un aumento del 5% del #salariominimo di cui beneficeranno quasi 2,5 milioni di lavoratori, soprattutto giovani e donne. In Italia, invece, siamo ostaggio di Meloni, Tajani, Calderone etc. e della loro arretratezza ideologica. Noi non molliamo”. Lo scrive su X la senatrice del M5S in X commissione Elisa Pirro.

