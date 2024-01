(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Open Arms, Ceccardi (Lega), processo a Salvini è processo a italiani che chiedono stop invasione

“In un’ora di dichiarazioni spontanee, Salvini sbugiarda M5S e Pd”

Bruxelles, 12 gen. – “I numeri non mentono: nel 2022 sono sbarcati sulle nostre coste 103.846 migranti, lo scorso anno addirittura 155.754. Quando Matteo Salvini era ministro degli Interni, nel 2018 e nel 2019, ne sbarcarono rispettivamente 23.370 e 11.471. A riprova del fatto che il vicepremier ha davvero difeso i confini nazionali ed europei, come gli chiedevano gli italiani ed è stato l’unico a contrastare efficacemente l’immigrazione irregolare, fermando gli sbarchi e assestando un duro colpo ai trafficanti di uomini. In un’ora di dichiarazioni spontanee, Salvini ha sbugiardato il M5s e ha dimostrato l’ipocrisia vergognosa della sinistra e il tentativo di colpirlo nelle aule di giustizia anziché nelle urne. Il processo a Salvini è soprattutto contro il popolo italiano che, oggi come ieri, continua a chiedere a gran voce legalità, sicurezza e un vero stop all’invasione”.

Così l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) sul processo Open Arms in corso a Palermo.