(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Invito conferenza stampa.

*Conferenza stampa del Cdx jonico*

Domenica 14 gennaio 2024 alle ore 10 si terrà una conferenza stampa promossa dalle segreterie provinciali del Cdx ( FdI-FI- Lega – Udc – Noi Moderati) presso la sede di FDI a Taranto, in via Antiteatro n.44.

Saranno presenti i segretari provinciali Dario Iaia ( FdI), Vito De Palma (FI), Luigi Laterza ( Lega), Michele Andrisano ( Udc), Luigi Morgante (Noi Moderati).

La crisi dell’amministrazione comunale di Taranto sarà il tema centrale dell’incontro.

Oggi la città ha bisogno di una squadra capace di affrontare le complesse sfide del momento, tenendo presente il bene comune e non certamente quello personale. Noi del centrodestra siamo pronti ad assumerci la responsabilità di guidare Taranto lungo un percorso di crescita che non può più attendere.