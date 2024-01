comunicato stampa – BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 A CHI È RIVOLTO?

Ai giovani dai 18 ai 29 anni non

INFO UTILI

compiuti

PERCHÉ?

Per dedicare un anno della propria

vita a favore di un impegno di

coesione sociale

SITI WEB

https://www.politichegiovanili.gov.it/

http://www.provincia.lecco.it

Per un’occasione di crescita

personale

Un’esperienza qualificante

al tuo bagaglio di conoscenze,

riconosciute e spendibili anche nel

corso della vita lavorativa

CONTATTI

0341/295.332

Educazione alla cittadinanza attiva

Per dare un contributo allo sviluppo

sociale, culturale ed economico del

nostro Paese

AREE DI INTERVENTO:

Protezione civile

Patrimonio ambientale

SERVIZIO

CIVILE

UNIVERSALE

PROVINCIA DI LECCO

PROGRAMMA DI

INTERVENTO E PROGETTO

PROGRAMMA

INSIEME PER LA TERRA

Progetto:

Protezione Civile, le nuove sfide della

pianificazione attraverso la

cooperazione della cittadinanza

Sedi e volontari:

Provincia di Lecco – 2 volontari

Ente Parco Monte Barro – 4 volontari

Comune di Pasturo – 1 volontario

Comune di Primaluna – 1 volontario

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IN

GRUPPO CON ALTRI VOLONTARI:

Tre uscite annue comprendenti

visite guidate a cura di esperti

di settore, presso musei, edifici

e luoghi di rilevante interesse

artistico, culturale ed

ambientale del nostro

territorio.

attraverso la piattaforma DOL raggiungibile

tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo



CONDIVISO DI GRUPPO

43 ORE

INDIVIDUALE

OBIETTIVI AGENDA ONU 2023

72 ORE

– Goal 4 Educazione di Qualità, inclusiva ed equa

PERCORSO DI TUTORAGGIO, PER

– Goal 11 Città e Comunità sostenibili

27 ORE

OGNI SINGOLO VOLONTARIO

CERTIFICAZIONE DELLE

– Goal 15 Vita sulla Terra

DOVE E QUANDO

PERCORSO FORMATIVO GENERALE

PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO

– Goal 13 Lotta contro il cambiamento climatico

DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

COMPETENZE ACQUISITE, AI SENSI

DEL DECRETO REGIONALE N.9380

DEL 22/10/2012

PRESENZA COSTANTE DI UN TUTOR

Per accedere ai servizi di compilazione e

presentazione domanda sulla piattaforma

DOL occorre che il candidato sia

riconosciuto dal sistema SPID

http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

Le domande di partecipazione devono

essere presentate esclusivamente nella

modalità on line sopra descritta entro e non

oltre le ore 14:00 del 15 FEBBRAIO 2024

DURATA 12 MESI

MONTE ORE ANNUO DI SERVIZIO

1145 ORE

ASSEGNO MENSILE

€ 507,30