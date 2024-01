(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 SANITÀ, GUIDOLIN (M5S): “DISASTRO ANNUNCIATO, MA DA GOVERNO SOLO TAGLI”

Roma, 11 gen. – “È passata solo qualche settimana dallo scempio messo in atto dal governo su medici e infermieri. Ci ricordiamo tutti i tagli alle pensioni. E oggi quel personale che era stato preso a pesci in faccia dall’esecutivo nella Legge di bilancio si ritrova a dover sostenere il nostro Servizio sanitario nazionale per dare risposte ai cittadini che affollano i pronto soccorso. Nursing Up parla di 4 milioni di chiamate al giorno ai medici di base e di pronto soccorso intasati che arrivano a 200 accessi giornalieri. Il cittadino che sta male si reca in ospedale con la speranza di essere curato e spesso si ritrova in una situazione di caos totale, dove magari beccarsi altri malanni di stagione a causa del sovraffollamento. Questa è la situazione sui territori, dove gli operatori sanitari, già stremati da un sistema inefficiente, rischiano anche di essere aggrediti dalla rabbia dei cittadini. Questo disastro annunciato, anche dal grido d’allarme dei sindacati e delle associazioni di categoria, che abbiamo denunciato con tutte le nostre forze, ha avuto come risposta soltanto tagli alle risorse del comparto”. Lo scrive in una nota Barbara Guidolin, Senatrice del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

