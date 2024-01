(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 LOBBY, SILVESTRI (M5S): SEPARARE PROFESSIONISTI DA FACCENDIERI

“Esiste una differenza tra chi fa il professionista e chi il faccendiere, ed è per questo che serve separare la politica dal malaffare. L’Italia è uno dei pochi Paesi in cui non esiste una legge sulle lobby ed è per questo che serve adottarne una e oggi presentiamo la nostra proposta di legge. I cittadini hanno il diritto di avere maggiore trasparenza, controllo e partecipazione”.

Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, nella conferenza stampa del Movimento dal titolo “Spezziamo il legame tra politica e affari”.

