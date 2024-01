(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 LAVORO, CAROTENUTO (M5S): FALLIMENTO GOVERNO SU SFL NEI FATTI

ROMA, 11 GENNAIO 2024 – “La vicenda del signor Marco Astolfi, raccontata dal Fatto Quotidiano, è la rappresentazione plastica del fallimento del Supporto formazione lavoro (Sfl). L’uomo, 50 anni, regolarmente iscritto alla piattaforma Siisl, ha seguito un corso ricevendo i 350 euro previsti solo a novembre, circostanza che lo ha indotto a scrivere alla ministra Calderone. Una missiva in cui Astolfi ha raccontato di essere in arretrato con i pagamenti, tanto da pensare al suicidio. Dopo che il quotidiano ha pubblicato la sua storia, il ministero del Lavoro è intervenuto per sbloccare le somme che gli spettano. Siamo sinceramente contenti per il signor Astolfi, ma è evidente che il sistema fa acqua da tutte le parti. Quanti, nel silenzio dei media, si trovano nella sua stessa condizione? Il Governo, e in particolare la ministra Calderone, facciano un bagno di realtà”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Dario Carotenuto.

