Consiglio provinciale Chieti, designati Tiberini e Di Fabio capigruppo nella prima seduta

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO PROVINCIALE CHIETI, CONVALIDATI DEGLI ELETTI E DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO TIBERINI E DI FABIO

II Consiglio provinciale di Chieti si è riunito questa mattina per la prima volta dopo le elezioni del 21 dicembre scorso. Tutti approvati all’unanimità i tre punti all’ordine del giorno: comunicazioni del presidente, convalida dei 12 eletti, indirizzi per la nomina la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Il Presidente Francesco Menna ha comunicato le indicazioni ricevute dai due gruppi consiliari per la nomina dei rispettivi capogruppo: Massimo Tiberini, sindaco di Casoli, per la lista “Insieme per la Provincia di Chieti”, Catia Di Fabio per la lista “La Provincia che vogliamo”.