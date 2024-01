News Possanzini – Aperi C puntata uno

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 POSSANZINI AD APERI C: “DOBBIAMO RIPAGARE LA FIDUCIA DEI TIFOSI”

L’allenatore del Mantova è stato il primo ospite di Aperi C, la nuova trasmissione YouTube sulla Serie C NOW

Firenze, 10 gennaio 2024. Puntata inaugurale per Aperi C, la trasmissione YouTube sul canale di Lega Pro condotta da Sarah Castellana.

Il primo ospite è stato Davide Possanzini, allenatore del Mantova capolista nel girone A della Serie C NOW, che ha subito descritto lo stato di salute della sua squadra: “È un momento molto positivo, stiamo andando forte. C’è molta unità nel gruppo”.

Sul merito del bel gioco offerto dal Mantova: “È grazie alla qualità dei calciatori. Il calcio è lo sport dei calciatori, non degli allenatori. Noi tecnici cerchiamo di mettere un po’ di organizzazione e di passare la nostra mentalità tramite gli allenamenti. Ho giocatori forti e con tanta voglia di emergere”.

Poi un monito nonostante i risultati positivi: “Quando va tutto bene c’è il rischio di pensare che il grosso sia fatto e che siamo bravi”.

Sulla piazza: “La piazza di Mantova è appassionata. C’è tanto senso di appartenenza. Credo che quest’anno i mantovani abbiano dato una dimostrazione di affetto ancor prima di vedere le prestazioni in campo, facendo ben 4mila abbonati. Noi ci sentiamo in dovere di ripagare la fiducia data e lo faremo sino all’ultima partita”.

In chiusura, sul rapporto con De Zerbi, a cui è stato secondo al Sassuolo: “Con Roberto abbiamo condiviso tantissimo per sei anni, da prima che iniziassimo a collaborare ed è ovvio che ci sia tanto della nostra collaborazione, ma poi ognuno ci mette del suo”.

