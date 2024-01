La Russia riporta l’unità di controspionaggio SMERSH “Morte alle spie” secondo Il Ministero della difesa britannico

(AGENPARL) - ROMA, 10 Gennaio 2024 - La Russia ha riattivato l’agenzia di spionaggio “SMERSH” dell’era di Joesph Stalin, l’ultimo indicatore di una nuova guerra fredda emergente e dell’atteggiamento russo nei confronti dei suoi nemici e dei loro sostenitori nella guerra in Ucraina.

SMERSH, un’agenzia di controspionaggio il cui nome deriva dall’abbreviazione russa di “morte alle spie”, sembra essere di nuovo attiva, rileva un digest dell’intelligence britannica, secondo cui sono stati avvistati “operativi” russi che indossavano le insegne del gruppo . La Russia aveva già annunciato che avrebbe riformato l’SMERSH nel 2023, rileva l’organizzazione mediatica statale ucraina Ukrinform, e il Ministero della Difesa britannico rileva che ciò che ciò significa per le effettive capacità della Russia non è chiaro, tuttavia sottolinea la “forte attenzione della Russia sulla presunta infiltrazione di minacce esterne nel paese”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/URCt1exABm #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Eba74VLNpn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 8, 2024

L’effettiva esistenza ufficiale dello SMERSH durò solo pochi anni negli anni ’40 e per gran parte della storia dell’Unione Sovietica il controspionaggio fu responsabilità dell’agenzia di intelligence nota come KGB. Tuttavia, SMERSH rimase ben noto in Occidente perché apparve nei libri di James Bond dell’ufficiale dell’intelligence britannica Ian Flemming, che lavorò per la divisione di intelligence navale del Regno Unito durante la seconda guerra mondiale quando SMERSH era attivo.

La Russia ha ripetutamente fatto paragoni tra la sua guerra contro l’Ucraina, la reinvasione ormai vecchia di quasi due anni e la prima invasione ormai prossima a dieci anni fa e la Seconda Guerra Mondiale. La Russia ha utilizzato la presenza di milizie neonaziste in Ucraina come giustificazione per la guerra, collegando la sua presunta “denazificazione” dell’Ucraina alla riuscita distruzione del Terzo Reich da parte della Russia nel 1945 come parte degli alleati con Stati Uniti e Regno Unito. Come notato dal MOD, il ritorno dell’etichetta SMERSH, vintage della Seconda Guerra Mondiale, è un altro livello di quella consapevole espressione del conflitto “nello spirito” di quello storico conflitto.

Mentre l’intelligence britannica sul presunto ritorno dello SMERSH esprime dubbi, sottolineando “presunte infiltrazioni… nel paese”, sembra che lo stato sia attualmente alle prese con un problema di spionaggio, poiché agenti fedeli all’Ucraina sono stati in grado di condurre sabotare ed eseguire l’osservazione della direzione degli attacchi. Come ampiamente riportato, la Russia ha lottato per superare l’opera dei sabotatori pro-Kiev nell’ultimo anno, con molti attacchi concentrati sulla distruzione dei treni di rifornimento che alimentano la macchina da guerra russa e attacchi diretti contro aerei militari mentre sono inattivi a terra a terra. Basi aeree russe.

La questione, tuttavia, non riguarda esclusivamente la Russia. Il mese scorso la Polonia ha arrestato e incarcerato spie che secondo loro stavano progettando di sabotare i treni dell’esercito sulla strada dalla NATO all’Ucraina, e la Germania ha recentemente rivelato che la sua nuova infrastruttura energetica per sostituire il gas naturale fornito dalla Russia è stata vittima di un presunto attacco , con si ritiene che un sabotatore abbia praticato dei fori nei tubi del gas.