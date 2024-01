Gatti morti a Umbertide .Troppi crimini contro poveri animali indifesi in Umbria.

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Troppi reati contro poveri animali indifesi nella nostra Regione Umbria

e’ quanto afferma Niccolo’ Francesconi Dirigente Generale Settore

Fondamentale della Guardia Nazionale Ambientale che chiede un intervento

urgente da parte di tutta la Regione Umbria per condannare i gravi

episodi che sempre piu’ spesso si stanno verificando in danno a poveri

animali . Ultimo dei fatti la notizia dei

gatti randagi a Umbertide che sono morti avvelenati notizia per la quale

siamo venuti a conoscenza . In attesa dell’ autopsia con la quale si

fara’ chiarezza riguardo tutti i punti che hanno portato alla morte di

poveri gatti indifesi la Guardia Nazionale Ambientale senza mezzi

termini spera che venga trovato il, oppure i colpevoli di questi

gravissimi reati invitando le amministrazioni comunali e la Regione

Umbria a una dura presa di posizione verso chi commette questi crimini

un pericolo per animali e soprattutto bambini .

Dott. Niccolò Francesconi

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Guardia Nazionale Ambientale