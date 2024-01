EUROPEI CICLISMO PISTA – PRIMO GIORNO DI GARE: QUARTETTI IN FINALE

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 EUROPEI CICLISMO PISTA – INSEGUIMENTO AZZURRO NELLE FINALIDOPPIO RECORD ITALIANO E SESTO POSTO PER IL TEAM SPRINT

Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster portano l’Italia nella finale che vale l’oro. Inseguimento maschile lotterà per il bronzo.Doppio record italiano per la Velocità a squadre. 11^ Scartezzini nell’Eliminazione

APELDOORN – Prima giornata di gare agli Europei di ciclismo su pista aperti oggi ad Apeldoorn, in Olanda, e medaglia già virtualmente conquistata dalla spedizione azzurra grazie all’inseguimento femminile.

Nelle qualifiche il quartetto composto da Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster ha acquisito il diritto di correre per l’oro, domani, dalle 19,30. Le Azzurre hanno segnato il miglior tempo nel pomeriggio (4’15″180) e raggiunto, al primo turno, la Francia, rimasta subito in tre per un problema meccanico. Domani contro la Gran Bretagna proveranno a migliorare il piazzamento dello scorso anno in Svizzera.

Nella prova maschile, il trenino azzurro orfano di Filippo Ganna e Manlio Moro (due protagonisti dell’oro dello scorso anno) ha segnato il terzo tempo nelle qualifiche (3’52”940). Perdendo al primo turno contro la Gran Bretagna (3’48″524), Jonathan Milan, Davide Boscaro, Francesco Lamon e Simone Consonni, con 3’51″062 hanno centrato la finale per il bronzo contro la Germania (3’51″337) a sua volta sconfitta dalla Danimarca (3’44″993).

Cresce ancora il settore velocità azzurro. Il Team Sprint formato da Daniele Napolitano, Mattia Predomo e Matteo Bianchi ha abbassato per due volte il record italiano. La mattina ha coperto i tre giri di pista in 43”733 (settimo tempo). Il terzetto si è migliorando ancora la sera (43″497), scalando ancora di una posizione, per chiudere al sesto posto. Un piazzamento che permette di raccogliere punti preziosi in ottica ranking olimpico.

Scartezzini, nell’Eliminazione, non trova il ritmo giusto e chiude all’11° posto.

Nelle foto SprinCyclingAgency: il quartetto femminile e il Team Sprint in azione

GLI AZZURRI IN GARA DOMANI – Oltre ai citati quartetti, il programma prevede la Madison maschile, con la coppia Scartezzini-Consonni e lo Scratch femminile, con Martina Fidanza. Nel KM in gara Matteo Bianchi.

Convocati Europei Ciclismo Pista Apeldoorn 10-14 gennaio 2024

Alzini Martina – Centro Sportivo EsercitoBalsamo Elisa – Lidl – TrekBianchi Matteo – Centro Sportivo EsercitoBoscaro Davide – G.S. Fiamme AzzurreConsonni Chiara – G.S. Fiamme AzzurreConsonni Simone – Lidl – TrekFidanza Martina – G.S. Fiamme OroFiorin Matteo – Mbhbank Colpack Ballan CsbGalli Niccolò – Arvedi Cycling AsdGuazzini Vittoria – G.S. Fiamme OroLamon Francesco – G.S. Fiamme AzzurreMilan Jonathan – Lidl – Trek

Moro Stefano – G.S. Fiamme AzzurreNapolitano Daniele – Mbhbank Colpack Ballan CsbPaternoster Letizia – G.S. Fiamme AzzurrePredomo Mattia – Centro Sportivo EsercitoScartezzini Michele – G.S. Fiamme AzzurreVece Miriam – G.S. Fiamme OroZanardi Silvia – Human Powerd Health

Programma delle finali

19:00 – 21:28W – Team Sprint

M – Team Sprint

M – Eliminazione

Giovedì 11 gennaio

19:30 – 22:09W – Inseguimento a squadre

M – Inseguimento a squadre

M – KM

M – MadisonW – Scratch race

Venerdì 12 gennaio

18.30 PM – 21.45 PMM – Scratch Race

M – Inseguimento individuale

W – Omnium

W – SprintSabato 13 Gennaio

18.00 – 21.45W – 500 m.

W – Eliminazione

W – Points raceM – OmniumM – SprintDomenica 14 gennaio

15.30 – 17.42W – Inseguimento individualeM – Points raceW – MadisonW – KeirinM – Keirin