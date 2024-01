(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 USLNotizie

Comunicazioni dall’Azienda Usl Toscana nord ovest

Twitter ( https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=8&mailid=4989 ) – Facebook (

https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=9&mailid=4989 ) – http://www.uslnordovest.toscana.it (

http://www.uslnordovest.toscana.it?acm=2288_4989 )

Attacchi di panico: strategie di prevenzione e controllo. Corso ASL a Pontedera

Pontedera, 10 gennaio 2024. Accelerazione del battito cardiaco, sudorazione improvvisa, tremori, sensazione di soffocamento, dolore al petto, nausea,

paura di morire o di impazzire, brividi o vampate di calore: questi sono solo alcuni dei segni di un attacco di panico, una condizione che colpisce

dall’1,5 al 5% della popolazione.

Chi ha vissuto questa esperienza la descrive come terribile, spesso manifestandosi in modo inaspettato. La paura di un nuovo attacco può diventare

così intensa e dominante da trasformarsi in ansia anticipatoria, evolvendo poi in un disturbo di panico vero e proprio, caratterizzato dalla “paura

della paura”. Questo circolo vizioso può portare all’agorafobia, la paura di luoghi o situazioni difficili da abbandonare o in cui potrebbe non

esserci aiuto durante un attacco di panico. Evitando situazioni ansiose, la persona si ritrova intrappolata in dipendenza dagli altri (familiari o

“accompagnatori”) e rischia la depressione.

Per apprendere come prevenire e gestire gli attacchi di panico, a partire dal 5 febbraio 2024, presso il poliambulatorio di via Fleming a Pontedera,

inizierà una nuova edizione del corso “Trattamento non farmacologico di gruppo per il disturbo di panico”.

I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze sulla natura del disturbo, imparare tecniche pratiche per affrontare i sintomi fisici

degli attacchi di ansia acuta, come il controllo della respirazione e della tensione muscolare. Attraverso l’esposizione graduale, potranno

addestrarsi a fronteggiare situazioni temute o evitate, identificare e modificare le convinzioni errate alla base del disturbo.

Il corso, composto da otto sessioni di psicoterapia di gruppo, ciascuna della durata di due ore, si svolgerà ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.30. Le

sessioni saranno guidate da un medico psichiatra e un infermiere dell’Unità funzionale di salute mentale adulti, L’equipe di lavoro è composta dalla

dottoressa Laura Pellegrini e le infermiere Moira Anichini ed Evelyn Falciani.

I partecipanti delle edizioni precedenti hanno apprezzato la possibilità di dialogare apertamente con gli operatori e condividere esperienze con gli

altri membri del gruppo, sfatando il tabù legato agli attacchi di panico.

Per partecipare al corso è necessario sottoporsi a una valutazione presso il Centro di salute mentale di Pontedera. Per fissare un appuntamento

è il 26 gennaio, e la quota di partecipazione è di 38 euro.

(dp)

FACEBOOK: @uslnordovest INSTAGRAM: @usl_toscana_nord_ovest

X: @uslnordovest YOUTUBE: @Azienda USL Toscana Nord Ovest

If you’re not interested any more » unsubscribe (

https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?subid=2288&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=4989&key=kr1eGVQ1NWwXMg )