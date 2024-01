(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 AGROALIMENTARE, CAFIERO DE RAHO (M5S): FDI SI ARRENDE A FI E MAGGIORANZA ABBANDONA BATTAGLIA CONTRO ILLECITI

ROMA, 10 gennaio – “Dalla discussione generale su questo provvedimento del Movimento 5 Stelle sugli illeciti agro-alimentari avevamo compreso tutti che Fratelli D’Italia condivideva nella sostanza la proposta a mia prima firma. Il partito della presidente Meloni aveva anche presentato una proposta molto simile alla nostra. Avevamo provato a unirle in un testo unico ma la maggioranza non ha voluto. In ogni caso in aula Fdi si era detta favorevole all’approvazione della proposta di legge del M5S perché fa ciò che è necessario per disciplinare in maniera seria e rigorosa il settore agro-alimentare. Invece oggi Fdi si arrende alla posizione assurda di Forza Italia, che parla a sproposito di approccio panpenalistico, quando in realtà la nostra proposta sanziona condotte gravi che oggi non sono punite e che ledono i diritti dei consumatori e dei produttori che agiscono in modo corretto. Con questi emendamenti soppressivi la maggioranza mortifica di nuovo il Parlamento di cui fa parte, abbandona il lavoro per contrastare gli illeciti agro-alimentari e lascia che sia il governo a intervenire, come avviene sistematicamente da un anno. Perché si è capito che sarà il governo a varare nuove misure sul tema e chissà se in modo utile o dannoso. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un muro della maggioranza, che non vuole contrastare i comportamenti illeciti, non pensa alla salute pubblica, alla tutela della concorrenza e dell’economia sana. Ecco cosa manca oggi in Italia: l’osservanza dei valori di legalità, i valori della nostra Costituzione”.

Così in aula alla Camera il deputato del M5S Federico Cafiero De Raho.

