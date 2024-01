AGGIORNAMENTO. Comunicato. Guardia medica ad Oristano, da oggi in servizio due medici

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 Cari colleghi,

COMUNICATO STAMPA

Guardia medica ad Oristano, da oggi in servizio due medici

ORISTANO, 10 GENNAIO 2024 – Da oggi un nuovo medico in servizio nel

punto di continuità assistenziale di Oristano. “Il ripristino completo

del servizio di guardia medica ad Oristano da mesi rimane fra le

priorità di questa direzione generale”, ha detto il direttore generale

della Asl 5 di Oristano, il dottor Angelo Maria Serusi, “confidiamo in

nuove adesioni nelle prossime settimane. La direzione generale è

infatti, come più volte ribadito, impegnata a ricercare costantemente

insieme ad ARES Sardegna medici disponibili affinché il punto di guardia

medica di via Carducci ad Oristano ritorni pienamente operativo”. Dunque

ora sono due i medici in servizio nel punto di continuità assistenziale,

al numero civico 33 di via Carducci. Il dottor Serusi ha aggiunto: “E’

doveroso ricordare anche le recenti adesioni di personale medico al

servizio di medicina penitenziaria del carcere di Massama. Anch’esse

potranno contribuire alla ripresa graduale della normale attività di un

presidio sanitario sia sul territorio, sia nel carcere oristanese”.

Questi i turni aggiornati ad oggi per il mese di gennaio, come già

comunicato agli utenti attraverso un avviso pubblico affisso ieri

all’ingresso della stessa sede della guardia medica oristanese:

mercoledì 10 gennaio dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

giovedì 11 gennaio dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

lunedì 15 gennaio dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

giovedì 18 gennaio dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

martedì 23 gennaio dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

mercoledì 24 gennaio dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

lunedì 29 gennaio dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

martedì 30 gennaio dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

Inoltre sono stati già coperti i turni notturni di mercoledì 3 e di

martedì 9 gennaio.

In caso di necessità ci si potrà rivolgere ai punti di guardia medica

vicini, come precisato anche sempre nell’avviso pubblico affisso nella

sede della guardia medica di Oristano.