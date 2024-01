RADIO MARTE: NGONGE A PRESCINDERE DA POLITANO

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 RADIO MARTE: NGONGE PUO’ ARRIVARE A PRESCINDERE DA POLITANO

Il Napoli sta facendo sul serio per Cyril Ngonge, 23enne attaccante belga

del Verona. Il talento cresciuto nel Bruges è un esterno destro offensivo:

il club azzurro sta pensando di chiudere l’operazione per garantire a

Mazzarri una soluzione in più in attacco considerando pure il rendimento

deludente di Lindstrom. Ngonge, dunque, arriverà a prescindere da Matteo

Politano che sta trattando, tramite il suo agente Mario Giuffredi, il

rinnovo di contratto con il Napoli.