(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Lamezia Terme: incontro “Mens sana in corpore sano: il lavoro sull’io come autodifesa dalla psicopatologia della violenza”

Il 19 gennaio alle 16.30 in aula consiliare

Dibattito sull’emergenza violenza il 19 gennaio alle 16.30 nell’aula consiliare della Città di Lamezia Terme. Ad aprire il confronto sul tema “Mens sana in corpore sano: il lavoro sull’io come autodifesa dalla psicopatologia della violenza” il sindaco Paolo Mascaro.

Tirerà le conclusioni il cavaliere Vito Grittani.

L’incontro è organizzato dall’ Associazione ““Per Te “ da Phérom dal neo giornale online “OSCANEWS” con la collaborazione del Comune di Lamezia Terme, Presidenza del Consiglio-CommissionePari Opportunità.

Entreranno nel vivo della problematica la relatrice dottoressa Caterina Nero dell’Associazione per Te. A seguire gli interventi della dottoressa Marilisa Porreca, psicologa, psicoterapeuta e criminologa, membro del Lions Club International e di Loredana Costanzo titolare dell’Istituto Phérom.

Molte le tematiche trattate. Tra queste la bellezza come armonia tra mente e corpo; il corpo come teatro dei vissuti emotivi; il ruolo della dipendenza effettiva nella dinamica vittima-carnefice; la prevenzione e la cura del sé per le donne vittima di violenza: il ruolo pratico della psicoterapia nello sviluppo della resilienza, dell’empowerment e della consapevolezza del sé.

Un appuntamento per comprendere appieno le ragioni profonde dei comportamenti violenti.