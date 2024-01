(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 ISTAT. CONGEDO (FDI): AUMENTO OCCUPATI EFFETTO POLITICHE GOVERNO MELONI

“Ancora notizie positive sul fronte economico. Secondo l’Istat il tasso di disoccupazione è sceso a novembre al 7,5%, mentre il numero degli occupati ha registrato un nuovo record con 30.000 lavoratori in più rispetto a ottobre. Questo aumento riguarda in particolar le donne, i dipendenti e gli over 34. A novembre, rispetto allo stesso mese del 2022, il numero di occupati è inoltre aumentato di ben 520mila unità: questo è l’effetto delle politiche messe in campo dal governo Meloni, sempre dalla parte dei lavoratori e delle aziende. Il numero degli occupati nell’ultimo anno, grazie al taglio del cuneo fiscale, alla riduzione delle tasse alle imprese e allo stop al reddito di cittadinanza, è costantemente andato ad aumentare, a dispetto dei gufi che profetizzavano il contrario. Andremo avanti su questa strada per ridare dignità e orgoglio all’Italia”. Così Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera.

